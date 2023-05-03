Українці можуть отримати по 6,6 тис грн від ООН: куди звертатися та як оформити заявку

В Україні продовжує діяти програма виплат від ООН. Гроші можуть отримати українські родини, що постраждали від агресії рф. Сума допомоги складає 6600 грн і виплачується кожному члену сім’ї протягом трьох місяців. Українцям нагадали, як оформити виплати?

Як оформити виплати від ООН?

Щоб отримати грошову допомогу потрібно зайти на сайт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та заповнити там спеціальну форму. Також можна зателефонувати на контактний номер міжнародної організації у своїй області.

Однак важливо пам’ятати, що при подачі заявки у вас не повинні питати жодних даних банківської карти, окрім її номера. Якщо ж по телефону просять повідомити CVV-код або строк дії карти – це можуть бути шахраї.

Хто має право на грошову допомогу?

Шанси отримати виплати від ООН має досить широке коло осіб:

громадяни, що зараз знаходяться у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській областях і постраждали від війни;

внутрішньо переміщені особи;

біженці, що повернулися на батьківщину.

При цьому вкрай важливо, щоб родина, яка претендує на допомогу, не отримувала раніше виплат від ООН, а її дохід на одну особу складав не більше 5400 грн в місяць.

Під час призначення виплат перевагу матимуть такі родини:

багатодітні;

прийомні;

з одноосібним опікунством;

у яких є особи з інвалідністю та іншими особливими потребами.

Як забрати свої гроші?

Виплати українцям ООН нараховує на вказану у заяві банківську карту. Та це не єдиний спосіб отримати гроші. За виплатами можна звернутися до відділення свого банку. Якщо ж у громадянина немає карти, можна оформити отримання грошової допомоги через Western Union.

Програма виплат від ООН діє в Україні з початку війни і має на меті допомогти найбільш вразливим верствам населення. При цьому українські переселенці, що отримують виплати від ООН, можуть також розраховувати на державну допомогу. Йдеться про виплати в сумі 2000 грн – на дорослу особу, та 3000 грн – на дитину чи інваліда. При цьому не допускається отримання українцями грошей від двох різних міжнародних організацій одночасно.