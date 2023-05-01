В компании Vodafone анонсировали важные изменения: по просьбам многих абонентов

Компания Водафон один из трех операторов Украины, у которой очень большая доля клиентов. Провайдер обслуживает миллионы пользователей во всех уголках страны. Люди хвалят компанию за хорошую связь и интернет, но критикуют за другие нюансы, иногда очень усложняющие жизнь. К примеру, сейчас клиенты массово призывают Водафон упростить процедуру перехода с контракта на подписку. Мол, сейчас это можно сделать только в некоторых отделениях и это очень не удобно. Особенно если речь об жителях мегаполисов, которым ради того, чтобы получить услугу, нужно объехать пол города и потратить на это минимум пол дня.

Подобные жалобы появились на странице компании в Facebook

“Когда уже можно будет переходить из контракта на подписку без поездок за полгорода?” – спросила клиентка.

В компании ответили, что сейчас физическое присутствие клиента необходимо при переходе с контракта на подписку.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать этот процесс более комфортным для вас и одновременно максимально безопасным с точки зрения защиты ваших персональных данных“, – ответил представитель компании.

Относительно того, почему не в каждом отделении можно это сделать, у компании тоже нашёлся ответ.

«В обоих случаях документы передаются официальному представительству. Не в каждом магазине есть доступы для открытия/закрытия контракта», – ответили в компании.

Как быстро и насколько упростят эту процедуру, пока неизвестно, но абоненты искренне надеются, что первые шаги к этому компания уже сделала.

Мобильные операторы совершенствуют тарифы

Отметим, что сразу все мобильные операторы (Киевстар, Водафон и Лайфсел) сообщили об обновлении тарифов. Они отмечают, что изучили потребности клиентов и учли их. Следовательно, в новых тарифах больше интернета, больше звонков в роуминге и безлимит на общение в популярных мессенджерах.