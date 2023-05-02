АТБ скорочує кількість супермаркетів по Україні: що відомо

За час війни мережа супермаркетів АТБ скоротилася до 1176 магазинів. Попри це вона залишається одним із найбільших продуктових рітейлерів в Україні.

За даними Асоціації ритейлерів України до першої трійки найбільших торгових мереж входять:

АТБ;

Fozzy Group, яка включає Сільпо, Фора Fozzy Cash&Carry, Le Silpo;

мережу VoWest Retail, до якої входить Наш край та Spar.

Ця трійка займає лідерські позиції не перший рік, а повномасштабне вторгнення російських окупантів по суті не вплинуло на них. Попри значні втрати ти збитки, які понесли торгові мережі в регіонах де велися та ведуться бойові дії, ритейлерам вдалося втримати позиції в рейтингу.

Кількість магазинів продовжує зростати.

Водночас чимало компаній з рейтингу втратили свої мережі під час війни. Однак в багатьох мереж справи йдуть не так вже й погано.

Агрохолдинг МХП за час війни збільшив кількість точок “Мясомаркет” на 153%. Якщо до війни налічувалося всього 179 магазинів, то зараз їх кількість становить 245 та продовжує збільшуватися.

Мережа “Файно Маркет” з Кропивницького теж наростила свою присутність на ринку, збільшивши кількість торгових точок на 14;, до 148 магазинів.

Мережа ритейлера “Сім23”, яка вже зараз має 173 магазини на заході Україн активно відкриває нові магазини майже щомісяця.

Мережа “Рукавичка” у Львові відкрила 15 нових магазинів, тим самим збільшивши мережу на 8,1%.

Нижче ви можете бачити цікаву інфографіку, де детально описана ситуація серед українських ритейлерів.

Зазначимо, що десяте місце в рейтингу посідає мережа супермаркетів “”Еко Маркет”, яка за рік не закрила жодного супермаркету, навіть більше, відкрила один новий в столиці.

Звісно, чимала частина магазинів постраждала через вторгнення російських окупантів, однак українці не здаються та впевнено борються за своє майбутнє. Бізнес адаптувався до випробувань, які принесла війна та відключення електроенергії через масовані ракетні атаки окупантів.