У компанії Vodafone анонсували важливі зміни: за проханнями багатьох абонентів

Компанія Водафон один з трьох операторів України у якої дуже велика частка клієнтів. Провайдер обслуговує мільйони користувачів в усіх куточках країни. Люди хвалять компанію за хороший зв’язок та інтернет, але критикують за інші нюанси, які інколи дуже ускладнюють життя. Наприклад, зараз клієнти масово закликають Водафон спростити процедуру переходу з контракту на підписку. Мовляв наразі це можна зробити лише у деяких відділеннях і це дуже не зручно. Особливо якщо мова про мешканців мегаполісів, яким заради того, щоб отримати послугу потрібно об’їхати пів міста і витратити на це мінімум пів дня.

Подібні скарги з’явилися на сторінці компанії у Фейсбук

“Коли вже можна буде переходити з контракту на підписку без поїздок за півміста?” – запитала клієнтка.

У компанії відповіли, що наразі фізична присутність клієнта є необхідною при переході з контракту на підписку.

“Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити цей процес більш комфортним для вас і одночасно максимально безпечним з точки зору захисту ваших персональних даних”, – відповів представник компанії.

Стосовно того, чому не у кожному відділенні можна це зробити, у компанії теж знайшлася відповідь.

«В обох випадках документи передаються до офіційного представництва. Не в кожному магазині є необхідні доступи для відкриття/закриття контракту», – відповіли у компанії.

Як швидко і наскільки спростять цю процедуру поки невідомо, але абоненти щиро надіються, що перші кроки до цього компанія вже зробила.

Мобільні оператори вдосконалюють тарифи

До теми відзначимо, що одразу всі мобільні оператори (Київстар, Водафон та Лайфсел) повідомили про оновлення тарифів. Вони відмічають, що вивчили потреби клієнтів і врахували їх. Відтак в нових тарифах більше інтернету, більше дзвінків у роумінгу та безліміт на спілкування у популярних месенджерах.