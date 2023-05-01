Магнитные бури в мае: календарь штормов и как уберечь себя

В мае нашу планету накроют длительные магнитные бури большой средней силы. Значительные вспышки происходили в апреле, однако это было только начало. Первые числа мая и середина месяца будут особенно сложными.

Календарь магнитных бурь на май 2023 года

Рассказываем, когда ждать наиболее опасных магнитных бур:

С 1 по 4 мая ожидаются магнитные бури со средним уровнем интенсивности.

С 11 по 17 мая будет бурлить мощная и затяжная магнитная буря, поэтому эта неделя будет достаточно сложной для метеозависимых.

С 20 по 25 мая после небольшого перерыва начнется затяжная буря средней интенсивности.

28 числа ожидается еще одна красная буря с красным уровнем интенсивности, однако она продлится всего один день.

Поэтому май 2023 года будет достаточно неспокойным, метеозависимым людям следует готовиться к этим неблагоприятным явлениям.

Прогноз геомагнитной активности на 2024 год.

По данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований, в конце следующего года могут происходить особенно сильные солнечные вспышки, которые могут стать рекордными.

Также научные предупреждают о том, что нашу планету будут ожидать сильные магнитные бури в ближайшие пять лет.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на всех людей. Они могут испытывать проблемы со сном, чувство усталости, раздражительность, скачки давления, головные боли, сонливость и даже обострение хронических болезней.

Также следует обратить внимание, что вышеперечисленные симптомы испытывают почти все люди во время магнитных бурь высокой интенсивности. Что касается более слабых бурь, то обычно от них страдают метеозависимые люди. В эту группу входят пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя и кофеина хотя бы в дни наиболее интенсивных магнитных бурь и спать не хотя бы 7-8 часов в сутки.