Магнітні бурі у травні: календар штормів та як вберегти себе

В травні нашу планету накриють тривалі магнітні бурі великої на середньої сили. Значні спалахи відбувалися у квітні, однак це був лише початок. Перші числа травня та середина місяця будуть особливо складними.

Календар магнітних бур на травень 2023 року

Розповідаємо, коли чекати найбільш небезпечних магнітних бур:

З 1 по 4 травня очікуються магнітні бурі з середнім рівнем інтенсивності.

З 11 до 17 травня вируватиме потужна та затяжна магнітна буря, тож цей тиждень буде досить складним для метеозалежних.

З 20 по 25 травня, після невеликої перерви розпочнеться затяжна буря середньої інтенсивності.

28 числа очікується ще одна червона буря з червоним рівнем інтенсивності, однак вона триватиме лише один день.

Тож травень 2023 року буде досить неспокійним, метеозалежним людям слід готуватися до цих несприятливих явищ.

Прогноз геомагнітної активності на 2024 рік

За даними дослідників Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, наприкінці наступного року можуть відбуватися особливо сильні сонячні спалахи, які можуть стати рекордними.

Також наукові попереджають про те, що нашу планету очікуватимуть сильні магнітні бурі протягом найближчим п’яти років.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на всіх людей. Вони можуть відчувати проблеми зі сном, відчуття втоми, дратівливість, стрибки тиску, головний біль, сонливість та навіть загострення хронічних хвороб.

Також варто звернути увагу, що вищеперераховані симптоми відчувають майже всі люди під час магнітних бур високої інтенсивності. Щодо слабших бур, то зазвичай від них страждають метеозалежні люди. До цієї групи входять люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур потрібно вести здоровий спосіб життя, відмовитися від вживання алкоголю та кофеїну хоча б у дні найбільш інтенсивних магнітних бур та спати не хоча б 7-8 годин на добу.