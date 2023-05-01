Неудачи их преследуют: астрологи назвали 5 знаков зодиака, которым всегда несчастье

Неудачники не только разочаровываются после потерь или трудностей, но часто устраивают истерики. Эти люди не умеют проигрывать и не могут контролировать свои чувства, тем самым привлекая к себе все проблемы.

Астрологи назвали сразу пять знаков зодиака, которым чаще других не везет на жизненном пути.

Овен

Овны обожают конкуренцию, поэтому логично, что они хотят только выигрывать. Победа им жизненно необходимы, поэтому Овны превращают в соревнования даже банальные вещи типа поиска места для парковки авто или занятия на беговой дорожке во время похода в спортзал.

Овны желают не только много работать, но и быть лучшими. Представители этого знака могут быть очень нетерпеливы даже в тех ситуациях, когда их противник даже не подозревает о соревновании. В то же время Овны стараются не зацикливаться на поражениях, а только ищут новые способы с кем-нибудь соревноваться.

Козерог

Представителям этого знака чаще всего не везет на работе. Козероги всегда недовольны своими результатами, если кто-то делает работу хотя бы на крошку лучше. Главная проблема всех неудач скрыта в том, что Козероги слишком много времени тратят на сравнение себя с другими. С таким подходом выигрывать труднее, ведь нужно ставить себе собственные цели и уже на основе этого судить о выигрыше или поражении.

Лев

Чтобы привлечь к себе внимание Льву, нужно выигрывать. Большую часть своей жизни представители знака Лев проводят в борьбе за призами и вознаграждениями. Им важно не только выигрывать, но и получать физическое тому подтверждение, например медаль или грамоту.

Львы постоянно конкурируют с другими, они не желают чувствовать себя неудачниками, но это удается не во всех ситуациях.

Рак

Представители знака Рак слишком серьезно относятся к своим победам или поражениям. Людям, родившимся под знаком Рака, крайне важно выигрывать. Поражения портят настроение и убивают их самооценку, поэтому те довольно часто в плохом настроении.

Телец

Самыми неудачниками среди всех представителей зодиакального круга считаются Тельцы. Не стоит пытаться тягаться с уроженцами знака Телец, ведь после поражения они начинают злиться, бросаться вещами и разрушать все, что попадается им под руку. Поэтому представителям знака трудно строить отношения с людьми.