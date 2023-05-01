Невдачі їх переслідують: астрологи назвали 5 знаків зодіаку, яким завжди нещастить

Невдахи не лише розчаровуються після втрат чи труднощів, але й часто влаштовують істерики. Ці люди не вміють програвати та не можуть контролювати свої почуття, тим самим привертаючи до себе всі негаразди.

Астрологи назвали одразу п’ять знаків зодіаку, яким частіше за інших не щастить на життєвому шляху.

Овен

Овни обожнюють конкуренцію, тож логічно, що вони бажають лише вигравати. Перемога їм життєво необхідні, тож Овни перетворюють на змагання навіть банальні речі на кшталт пошуку місця для паркування авто чи заняття на біговій доріжці під час походу до спортзалу.

Овни бажають не лише багато працювати, але й бути найкращими. Представники цього знаку можуть бути дуже нетерпеливими навіть в тих ситуаціях, коли їхній супротивник навіть не підозрює про змагання. Водночас Овни намагаються не зациклюватися на поразках, а лише шукають нові способи з кимось позмагатися.

Козоріг

Представникам цього знаку найчастіше не щастить на роботі. Козероги завжди незадоволені своїми результатами, якщо хтось робить роботу хоча б на крихту краще. Головна проблема всіх невдач прихована в тому, що Козероги надто багато часу витрачають на порівняння себе з іншими. З таким підходом вигравати важче, адже потрібно ставити собі власну мету і вже на основі цього судити про виграш чи поразку.

Лев

Щоб привернути до себе увагу Леву потрібно вигравати. Більшу частину свого життя представники знака Лев проводять в боротьбі за призами та винагородами. Їм важливо не лише вигравати, але й отримувати фізичне тому підтвердження, наприклад, медаль чи грамоту.

Леви постійно конкурують з іншими, вони не бажають відчувати себе невдахами, але це вдається не у всіх ситуаціях.

Рак

Представники знаку Рак надто серйозно ставляться до своїх перемог або поразок. Людям що народилися під знаком Рака, вкрай важливо вигравати. Поразки псують настрій та вбивають їх самооцінку., через що ті досить часто в поганому настрої.

Телець

Найбільшими невдахами серед всіх представників зодіакального кола вважаються Тельці. Не варто намагатися змагатися з уродженцями знаку Телець, адже після поразки вони починають злитися, кидатися речами та руйнувати все, що потрапляє їм під руку. Через це представникам знаку важко будувати стосунки із людьми.