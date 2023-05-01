Альтернатива банкам? Новая почта начнет выдавать платежные и кредитные карты

NovaPay получила расширенную лицензию от Национального банка Украины. Теперь компания сможет открывать счета клиентам и совершать эквайринг. В Новой почте анонсировали запуск мобильного приложения.

Национальный банк Украины выдал лицензию на предоставление финансовых услуг и включил “Новая Пэй” в Реестр платежной инфраструктуры. Теперь компания сможет управлять счетами клиентов. Соответствующая информация свелась на официальном сайте НБУ.

Таким образом, NovaPay получила лицензию на предоставление следующего спектра услуг:

зачисление наличных средств на счета пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов, кроме электронных кошельков;

знание наличных средств со счетов пользователей;

выполнение платежных операций с собственными пользовательскими средствами со счета или на счет пользователя;

предоставление пользователям кредитных средств и проведение операций с кредитными средствами;

эмиссия платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;

перевод средств без открытия счета.

В то же время в Пресс центре Новая Пэй добавляют, что расширенная лицензия от Национального банка Украины позволит предоставлять услуги физическим лицам и бизнесу. Компания намерена выпускать карты для клиентов, а также обслуживать бизнес и кредитовать пользователей.

Планы компании открыть счета клиентов призваны упрощать расчетные операции. В первую очередь это будет существенным упрощением для активных пользователей услугами Новой почты, в дальнейшем это оценят и не имеющие отношения к логистике.

Все новые финансовые услуги будут доступны в отделениях Новой почты и в мобильном приложении, которое появится до конца этого года.

Напомним, ранее Новая почта запустила услугу выдачи товара в кредит. Оформить кредит можно на любую посылку стоимостью от 1000 гривен в один год. Для этого достаточно сообщить об этом оператору Новой почты при получении посылки. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.