Альтернатива банкам? Нова пошта  почне видавати платіжні та кредитні картки

NovaPay отримала розширену ліцензію від національного банку України. Тепер компанія зможе відкривати рахунки клієнтам та здійснювати еквайринг. В Новій пошті анонсували запуск мобільного додатку.

Національний банк України видав ліцензію на надання фінансових послуг та включив “Нова Пей” до Реєстру платіжної інфраструктури. Тепер компанія зможе керувати рахунками клієнтів. Відповідна інформація звилася на офіційному сайті НБУ.

Таким чином NovaPay отримала ліцензію на надання наступного спектра послуг:

зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також всі послуги з відкриття, обслуговування та закриття рахунків, крім електронних гаманців;

знання готівкових коштів з рахунків користувачів;

виконання платіжних операцій з власними коштами користувача з рахунку чи на рахунок користувача;

надання користувачам кредитних коштів та проведення операцій з кредитними коштами;

емісія платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

переказ коштів без відкриття рахунку.

Водночас в Пресцентрі Нова Пей додають, що розширена ліцензія від Національного банку України дозволить надавати послуги фізичним особам та бізнесу. Компанія має намір випускати картки для клієнтів, а також обслуговувати бізнес та кредитувати користувачів.

Плани компанії відкрити рахунки клієнтів покликані на спрощення розрахункових операцій. В першу чергу це буде суттєвим спрощенням для активних користувачів послугами Нової пошти, надалі це оцінять і ті, хто не має відношення до логістики.

Всі нові фінансові послуги будуть доступними у відділеннях Нової пошти та в мобільному додатку, який з’явиться до кінця цього року.

Нагадаємо, що раніше Нова пошта запустила послугу видачі товару в кредит. Оформити кредит можна на будь-яку посилку, вартістю від 1000 гривень на один рік. Для цього достатньо повідомити про це оператора Нової пошти під час отримання посилки. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.