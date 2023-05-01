Тарифы на электроэнергию точно возрастут: в Минэнерго поделились прогнозами

В мае тарифы на электроэнергию должны были вырасти впервые с начала войны. Но повышение перенесли еще на 1 месяц, ведь ведутся переговоры о финансировании субсидий. То, что тариф будет расти – это однозначно. Этому способствует очень много факторов. Дорогостоящая подготовка к новому отопительному сезону, которая осложняется тем, что многие инфраструктурные объекты повреждены или уничтожены и нуждаются в восстановлении. Также тарифы вырастут в связи с их подорожанием на рынке. К примеру, рыночная цена электроэнергии выше 6 гривен, тогда как украинцы все еще платят 1,44. А вот когда и насколько произойдет первое подорожание, пока неизвестно.

Об этом сообщили в Минэнерго

О перспективах и сроках удорожания тарифов сообщил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров.

“Сейчас правительство и НКРЭКА прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей“, – сказал Сафаров.

Также Сафаров отметил, что иностранные партнеры очень сильно помогают Украине в этом вопросе. В настоящее время уже получено более 6000 тонн разнообразного оборудования для энергетики. Также выделено более 150 миллионов евро. Но даже этого недостаточно, чтобы справиться с проблемой, ведь приблизительная сумма, которая необходима для подготовки к новому отопительному сезону составляет минимум 3 миллиарда гривен.

“Даже если собрать всю международную помощь – этого не хватит. Правительство понимает, что решение о повышении цен тяжелое, но будут учитываться потребности уязвимых категорий населения, которым будут оказывать помощь для оплаты тарифов”, – подчеркнул замминистра.

Сафаров подытожил, что нынешняя задержка пересчета тарифов временная. Цены точно вырастут, просто пока никто точно не знает, когда это случится и какими будут эти суммы.