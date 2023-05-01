Тарифи на електроенергію точно зростуть: у Міненерго поділилися прогнозами

У травні тарифи на електроенергію мали зрости вперше від початку війни. Та наразі підвищення перенесли ще на 1 місяць, адже ведуться переговори про фінансування субсидій. Те, що тариф буде зростати — це однозначно. Цьому сприяє дуже багато факторів. Дороговартісна підготовка до нового опалювального сезону, яка ускладнюється тим, що багато інфраструктурних об’єктів пошкоджені або знищені і потребують відновлення. Також, тарифи зростуть у зв’язку з їх подорожчанням на ринку. Приміром ринкова ціна електроенергії вище 6 гривень, тоді як українці все ще платять 1,44. А от коли, і наскільки відбудеться перше подорожчання, поки невідомо.

Про це повідомили у Міненерго

Про перспективи та терміни подорожчання тарифів повідомив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

“Зараз уряд і НКРЕКУ опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення прийняти, інакше енергосистема не зможе не тільки відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою за попередню”, – сказав Сафаров.

Також, Сафаров зазначив, що іноземні партнери дуже сильно допомагають Україні в цьому питанні. Наразі вже отримано понад 6000 тонн різноманітного обладнання для енергетики. Також виділено понад 150 мільйонів євро. Та навіть цього не достатньо, щоб впоратися з проблемою, адже приблизна сума, яка необхідна, щоб підготуватися до нового опалювального сезону становить мінімум 3 мільярди гривень.

“Навіть якщо зібрати всю міжнародну допомогу – цього не вистачить. Уряд розуміє, що рішення про підвищення цін тяжке, але враховуватимуться потреби вразливих категорій населення, яким надаватимуть допомогу для сплати тарифів“, – наголосив заступник міністра.

Сафаров підсумував, що нинішня затримка перерахунку тарифів є тимчасовою. Ціни точно зростуть, просто поки що ніхто точно не знає, коли це трапиться і якими будуть ці суми.