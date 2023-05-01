Анонсирована новая помощь для украинцев: кто и сколько может получить?

Украинцам продолжают всячески помогать как финансово, так и гуманитарно. Обычно первыми в числе любой помощи выступают внутренне перемещенные лица. Люди, оставшиеся без жилья в результате боевых действий, живущие непосредственно в зоне боевых действий или на недавно освобожденных территориях. Вот и в этот раз о финансовой помощи объявила Международная организация по миграции. Компания готова выплачивать по 2200 гривен в течение трех месяцев на каждого члена семьи. Речь о переселенцах, а именно самые уязвимые их категории. Всего деньги может получить около 100 тысяч человек.

Какие категории входят в список?

Организация будет выплачивать средства следующим категориям:

Одинокие родители и при этом не важно мама или папа получают еще какую-то помощь на детей или нет. Беременные женщины или находящиеся в декретном отпуске. Лица с инвалидностью. Семьи, в которых воспитывается двое и более детей. Пенсионеры старше 65 лет.

Вероятно к этим категориям относится гораздо больше внутри перемещенных лиц, чем 100 000. Поэтому, подавать заявку лучше в числе первых, чтобы увеличит свои шансы на получение этих средств.

Как оформить помощь?

Для начала вы должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенное лицо. Если вы по каким-либо причинам этого еще не сделали, можете обратиться в ЦНАП или местные органы самоуправления.

Там же вас и направят в офис Международной организации по миграции, которая и будет решать предоставлять вам выплату или нет. С собой нужно иметь все сопутствующие документы, например свидетельства о рождении детей, справку об инвалидности или пенсионное удостоверение. Больше информации следует искать на сайте организации или уточнять в центрах социальной защиты населения по месту жительства.