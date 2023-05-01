Анонсовано нову допомогу для українців: хто та скільки може отримати?

Українцям продовжують всіляко допомагати як фінансово, так і гуманітарно. Зазвичай першими в числі на будь-яку допомогу виступають внутрішньо переміщені особи. Люди, які залишилися без житла внаслідок бойових дій, ті що живуть безпосередньо в зоні бойових дій або на недавно звільнених територіях. Ось і цього разу, про фінансову допомогу оголосила Міжнародна організація по міграції. Компанія готова виплачувати по 2200 гривень протягом трьох місяців на кожного члена сім’ї. Мова про переселенців, а саме найвразливіші їх категорії. Всього гроші може отримати близько 100 000 осіб.

Які категорії входять до переліку?

Організація виплачуватиме кошти наступним категоріям осіб:

Одинокі батьки й при цьому не важливо чи мама або тато отримують ще якусь допомогу на дітей. Вагітні жінки, або ті, що перебувають у декретній відпустці. Особи з інвалідністю. Сім’ї в яких виховується двоє і більше дітей. Пенсіонери у віці понад 65 років.

Ймовірно до цих категорій відноситься набагато більше внутрішньо переміщених осіб, ніж 100 000. Тому, подавати заявку краще поміж перших, що збільшити свої шанси на отримання цих коштів.

Як оформити допомогу?

Для початку ви маєте бути зареєстровані, як внутрішньо переміщена особа. Якщо ви з якихось причин ще цього не зробили, можете звернутися у ЦНАП чи місцеві органи самоврядування.

Там же вас і направлять в офіс Міжнародної організації по міграції, яка власне й вирішуватиме чи надавати вам виплату. З собою потрібно мати всі супутні документи, наприклад, свідоцтва про народження дітей, довідку про інвалідність чи пенсійне посвідчення. Більше інформації варто шукати на сайті організації або уточнювати у центрах соціального захисту населення за місцем проживання.