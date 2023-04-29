Стало відомо, які iPhone популярні серед українців

З кожним роком смартфони від Apple набирають популярності в Україні. Якщо на початку 2021 року власників Айфоні було лише 16%, то взимку 2023 року їх кількість зросла до 19%. Загалом iPhone посідають третє місце за популярністю, їх випереджає лише Samung та Redmi.

Одні хочуть бути в тренді та обирають останні флагманські смартфони, як от iPhone 14 Pro, іншим же вистачає не нового, але досить потужного Айфон 10.

Дізнатися про останні новини та ціни на смартфони Епл можна в блозі за посиланням https://icoola.ua/ru/blog/, а ми розповімо про три найпопулярніші моделі iPhone серед українців.

Від яких Айфонів краще відмовитися

Почнемо з того, що попри високу якість та надійність, смартфони Епл теж виходять з ладу. Попри те, що популярні колись та недорогі зараз Айфон 7 чи Айфон 8 все ще достатньо потужні та дозволяють насолоджувати переглядом відео та стильним видом, вони значно обмежать ваші можливості.

Тож якщо ви хочете придбати Айфон в 2023 році, то слід звернути увагу на моделі кількох останніх років.

Для прикладу iPhpone SE 2020 року буде досить потужним, матиме стильний вигляд та не обмежувати ваші можливості. І все це за доступну ціну.

3 популярні моделі iPhone

Оскільки популярність Айфонів в Україні лише зростає, розповідаємо про 3 найпопулярніші моделі.

iPhone SE (2020) — ця модель є більш доступною варіацією в лінійці iPhone, але вона все ж має велику популярність в Україні. Ця модель має компактний дизайн з дисплеєм Retina HD діагоналлю 4,7 дюйма, що робить її зручною для тримання в руці. Вона оснащена потужним процесором A13 Bionic, що забезпечує швидку роботу пристрою та довгий час автономної роботи. Крім того, камера iPhone SE (2020) складається з одного об’єктиву по 12 Мп, який дозволяє знімати високоякісні фотографії та записувати відео у 4K. Ця модель також має покращений датчик Face ID та захист від води та пилу за стандартом IP67. iPhone 13 — ця модель є однією з найпотужніших в лінійці iPhone, але з вбільш доступною ціною, ящо порівнювати з 14 Айфоном. Вона має високоякісний дисплей Super Retina XDR з діагоналлю 6,1 дюйма та підтримкою HDR10. Це забезпечує яскраве та насичене зображення зі широким кольоровим діапазоном. Крім того, камера iPhone 13 складається з двох об’єктивів по 12 Мп, що дозволяє робити якісні знімки в будь-яких умовах. Вона також підтримує запис відео у 4K з частотою 60 кадрів за секунду. Для роботи в iPhone 13 використовується потужний процесор A15 Bionic, що забезпечує швидку роботу пристрою та довгий час автономної роботи. Крім того, він має покращений датчик Face ID, який працює швидше та точніше, ніж у попередніх моделях. iPhone 12 — ця модель є привабливою для широкої аудиторії завдяки своєму дизайну та високій якості зображення. Її особливість полягає у технології Super Retina XDR, яка забезпечує яскраве та насичене зображення з глибокими чорними кольорами. Дисплей має діагональ 6,1 дюйма та підтримує HDR10. iPhone 12 також оснащений потужним процесором A14 Bionic, який дозволяє швидко та без перерв виконувати будь-які завдання. Крім того, він має покращений датчик Face ID та магнітний модуль MagSafe, що дозволяє прикріпляти аксесуари бездротово.

Загалом, всі три моделі є дуже популярними в Україні. iPhone 13 та iPhone 12 мають більше функцій та можливостей, що роблять їх привабливими для тих, хто шукає найновіші технології. Однак, iPhone SE (2020) зберігає свою популярність завдяки більш доступній ціні та компактному дизайну. Вибір між ними залежить від бюджету та особистих потреб користувача, але всі три моделі можуть забезпечити високу якість зображення та швидку роботу пристрою.