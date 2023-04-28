Наближається черговий перерахунок пенсій: що відомо вже зараз

За попередньою інформацією, надбавки пенсіонери отримають уже в червні цього року. Найближчим часом проведуть масштабний перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Це стане можливим після того, як до державного реєстру надійде інформація про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2023 року.

Пенсії будуть перераховані в автоматичному режимі всім працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та станом на 1 березня цього року мали не менше 24 місяців стажу.

Автоматичний перерахунок також поширюється на громадян, які мають менше ніж 24 місяців, але лише за умови, що від призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

При цьому, що стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років, то перерахунок буде здійснено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку. Інші критерії для відбору кандидатів на перерахунок пенсії з 1 квітня цього року чинне законодавство не передбачає.

Щодо суми надбавки, то вона розраховуватиметься в індивідуальному порядку для кожного пенсіонера. У формулі для розрахунку страхової пенсії просто збільшують коефіцієнт страхового стада чи коефіцієнт стажу та заробітної плати. Таким чином сума надбавки повністю залежатиме від вищезазначених показників.

Щодо дати проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють, то його проведуть після того, як Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2023 року. Очікувано це станеться вже у травні Таким чином, надбавки варто очікувати вже в червні цього року.

Алгоритм проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, суворо регламентовано год. 4. ст. 42 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та постанову Пенсійного фонду від 18 травня 2018 року.