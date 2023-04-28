Приближается очередной перерасчет пенсий: что известно уже сейчас

По предварительной информации надбавки пенсионеры получат уже в июне этого года. В ближайшее время проведут масштабный перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам. Это станет возможным после того как в государственный реестр поступит информацию об уплате единого социального взноса за первый квартал 2023 года.

Пенсии будут перерасчитаны в автоматическом режиме всем работающим пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета продолжали работать и по состоянию на 1 марта этого года имели не менее 24 месяцев стажа.

Автоматический перерасчет также распространяется на граждан, у которых меньше 24 месяцев, но только при условии, что от назначения или предварительного перерасчета пенсии прошла два года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

При этом, что касается пенсионеров, которые получают пенсию по выслуге лет, то перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста. Другие критерии для отбора кандидатов на перерасчет пенсии с 1 апреля этого года действующее законодательство не предусматривает.

Что касается суммы надбавки, то она будет рассчитываться в индивидуальном порядке для каждого пенсионера. В формуле для расчета страховой пенсии попросту увеличивают коэффициент страхового стада или коэффициент стажа и заработной платы. Таким образом сумма надбавки будет полностью зависеть от вышеупомянутых показателей.

Что касается даты проведения перерасчета пенсий, работающим пенсионерам, то его проведут после того как Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате единого социального взноса за первый квартала 2023 года. Ожидаемо это произойдет уже в мае Таким образом надбавки стоит ожидать уже в июне этого года.

Алгоритм проведения перерасчета пенсий пенсионерам, продолжающим работать, строго регламентирован ч 4. ст. 42 ЗУ “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и постановлением Пенсионного фонда от 18 мая 2018 года.