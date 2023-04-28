Банкомати Ощадбанку почали працювати за розкладом: коли можна зняти гроші?

Ощадбанк — один з найбільших банків країни, який є державним і обслуговує здебільшого пенсіонерів та соціальні категорії населення. Банк час від часу анонсує про різноманітні покращення в роботі, щоб стати комфортнішим для клієнтів. Однак останні навпаки, частіше діляться негативним досвідом співпраці. Ось, наприклад, українець поскаржився, що не зміг у неділю зняти гроші з банкомата, бо до нього просто не було доступу. Виявляється, тепер зони з банкоматами, працюють за тим графіком, що й відділення. Тобто в суботу і неділю вони в більшості будуть зачиненими.

Про це стало відомо з коментарів на сторінці банку у Фейсбук

Ощадбанк в соціальній мережі Фейсбук має власну сторінку на котрій користувачі можуть поставити запитання фінустанові чи висловити свою думку з приводу її роботи. Ось, такий коментар там з’явився на днях:

«Чому до ваших відділень у зону банкоматів не можна стало зайти у вихідний? Карта відкриває магнітний замок, але ви стали зачиняти двері додатково та на ключі. Сьогодні (неділя) з цим зіткнувся вперше у двох ваших відділеннях на Оболоні. Це що за така новація? Совок якийсь приходьте, зайти можна, але ключ у дядька Васі, а дядько Вася відійшов… до понеділка з 9 до 6-ти», — поскаржився чоловік.

В Ощадбанку відповіли, що дійсно зона банкоматів тепер працює за графіком відділення. І щоб дізнатися детальніше за якими адресами ці зоні відчинені й у вихідні, клієнтам варто телефонувати на номер гарячої лінії 0800210800.

Звісно, подібна відповідь обурила людей, і вони почали масово писати, що таке нововведення є нерозумним, і для чого тоді взагалі потрібна зона самообслуговування, якщо до неї немає вільного доступу. Чи скасує Ощадбанк обмеження — невідомо.