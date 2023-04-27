Сеть АТБ закрывает ряд супермаркетов, но придут другие компании: детали

Компания АТБ считается лидером по количеству супермаркетов в Украине. Во время войны они продолжали работать, и предлагать людям самые лояльные цены на рынке, особенно на продукцию собственного производства. И все же боевые действия заставили сеть закрыть ряд супермаркетов. В основном это касается территории боевых действий.

Сейчас сеть сократилась до 1176 магазинов по всей Украине, что значительно меньше, чем в довоенный период. До войны насчитывалось около 1500 точек. Несмотря на это, АТБ все еще занимает лидирующие позиции по численности своих магазинов. По данным Ассоциации Ритейлеров Украины Retail Association of Ukraine, RAU АТБ лидеры, на втором месте по количеству торговых точек – компания Fozzy Group в которую входят Сильпо и Фора, а на третьем сеть VolWest Retail.

Некоторые сети во время войны увеличивают количество магазинов

Вышеупомянутая тройка даже, несмотря на войну, остается самой масштабной на рынке. Однако, если, например, то же АТБ закрывает ряд магазинов и за время полномасштабного вторжения сократило их количество, то некоторые компании наоборот.

Следовательно, агрохолдинг МХП, имеющий мясные точки “Мясомаркет”, увеличил их количество на 153%. До войны у них было 179 магазинов, а сейчас есть 245.

Наблюдается рост и масштабирование и в компании из Кропивницкого “Файно Маркет”, которые увеличили количество магазинов на 14%. Существенно возросла сеть под названием “Семь23”. Они практически ежемесячно открывают новые магазины преимущественно в западных областях. Увеличивается и сеть “Рукавичка”, которая только во Львове за предыдущий год открыла 15 новых магазинов.

Также, в список не сдавшихся и продолжающих активно работать внесли сеть “Эко Маркет”. Они не закрыли ни одного магазина и даже один новый на этапе открытия.