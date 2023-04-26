Из обращения будет изъято множество различных банкнот: нужно ли украинцам срочно от них избавляться?

В Украине начали массово изымать из обращения банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 100 гривен. Речь именно о купюрах, выпущенных в 2003-2007 годах. В Национальном Банке Украины заявили, что эти купюры уже совсем не пригодны для пользования, ведь слишком старые и очень изношенные. Также кроме банкнот этого периода планируют полностью заменить все бумажные банкноты номиналом 5 и 10 гривен на монеты. То есть неважно, какой год выпуска купюры, постепенно все, даже новые будут изъяты. На их место придут монеты, которые уже в принципе обращаются и большинство украинцев могли с ними ознакомиться.

Будут заменять и другие купюры

Также планируют заменить большинство купюр номиналом 20 и 100 гривен на банкноты современного образца. У них будет не только другой дизайн, но и улучшенная защита от повреждений. К примеру, их будет трудно разорвать, размочить в воде и т.д.

НБУ принял такое решение, чтобы улучшить качество денег, которыми оперируют украинцы.

«Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества», — заявили в НБУ.

Нужно ли избавляться от этих денег?

В НБУ заявляют, что нет. Ни избавляться, ни обменивать старые купюры, которые есть в кошельке не нужно. Ими можно спокойно рассчитываться и дальше в магазинах, на кассах банков и в терминалах. Проблем с этим не возникнет. Просто когда такие купюры будут попадать в терминал, работники соответствующих служб будут изымать их оттуда, чтобы утилизировать. Это все означает, что людям все реже будут попадаться старые купюры. То есть, их все меньше будут выдавать в виде сдачи в магазине, и тем более их не выдаст вам банкомат.