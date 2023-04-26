Ціни б’ють усі рекорди: від яких продуктів скоро доведеться відмовитись українцям

Фермери підняли ціни на білокачанну капусту майже на третину. Серед причин — підвищення попиту та виснаження складських запасів овочів із торішнього врожаю.

Загалом за тиждень ціни на білокачанну капусту в Україні врожаю 2022 року зросли на 29%. Виробники відвантажують товар у середньому по 20-25 гривень за кілограм, тобто від 0,55 до 0,68 долара за кілограм. Відповідну інформацію повідомляють аналітики видання EastFruit.

Головна причина підвищення цін – виснаження запасів цього овочу у сховищах фермерів. З огляду на підвищення попиту з боку гуртових компаній, а також роздрібних мереж фермери змушені підіймати ціни на цей овоч.

Також аналітики звертають увагу на той факт, що є певні логістичні проблеми, а це не сприяє падінню цін на овочі, та й на інші товари в цілому.

Якщо порівнювати ціну на білокачанну капусту минулого року із сьогоднішніми цифрами, то навесні 2023 року цей овоч коштує в середньому на 40% більше, ніж рік тому. Учасники ринку також виключають, що тенденція до підвищення цін збережеться. Це відбувається на тлі зменшення запасів у місцевих фермерських господарствах.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що ціни на цибулю теж стрімко зростають. Усього за тиждень ціна на цей популярний овоч зросла одразу на 10%. Це посилило ажіотаж над ринком.

При цьому в Міністерстві агропромислового комплексу зазначають, що ціни на городину досягли свого піка. Також цього року планує збільшити посіви найпопулярніших овочів, щоб стабілізувати ринок.

Загалом навесні овочі завжди дорожчі, але повномасштабне вторгнення російських окупантів внесло свої корективи, на додаток до обмежених запасів овочів додалися складності в логістиці. Але українців не зупинити, ми пристосувалися до життя в умовах війни, тому всі труднощі оперативно вирішуватимуться, а контрнаступ наших захисників допоможе витіснити ворога з території України раз і назавжди.