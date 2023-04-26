З обігу вилучать безліч різних банкнот: чи потрібно українцям терміново від них позбуватися?

В Україні почали масово вилучати з обігу банкноти номіналом у 5, 10, 20, та 100 гривень. Мова саме про купюри, які були випущені у 2003-2007 роках. У Національному Банку України заявили, що ці купюри вже зовсім не придатні для користування, адже занадто старі та здебільшого дуже зношені. Також, крім банкнот цього періоду, планують повністю замінити всі паперові банкноти номіналом 5 і 10 гривень на монети. Тобто немає значення, який рік випуску купюри, поступово всі, навіть нові будуть вилучені. На їх місце прийдуть монети, які вже в принципі є в обігу і більшість українців могли з ними ознайомитися.

Будуть замінювати й інші купюри

Також планують замінити більшість купюр номіналом 20 і 100 гривень, на банкноти сучасного зразка. Вони матимуть не лише інший дизайн, а й покращений захист від ушкоджень. Наприклад, їх буде важко розірвати, розмочити в воді тощо.

НБУ прийняв таке рішення, щоб покращити якість грошей, якими оперують українці.

«Українці повинні бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їх банкоматах, справді платіжні, захищені та належної якості», — заявили в НБУ.

Чи потрібно позбуватися цих грошей?

В НБУ заявляють, що ні. Ані позбавлятися, ані обмінювати старі купюри, які є в гаманці не потрібно. Ними можна спокійно розраховуватися й надалі в магазинах, на касах банків та у терміналах. Проблем з цим не виникне. Просто коли такі купюри потраплятимуть в термінал, працівники відповідних служб вилучатимуть їх звідти, щоб надалі утилізувати. Це все означає, що людям все рідше будуть потраплятися старі купюри. Тобто їх все менше видаватимуть у вигляді решти в магазині, і тим паче їх не видасть вам банкомат.