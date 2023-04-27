Украинцы будут отдавать минимум 10% своей зарплаты: уже известно куда пойдут деньги

В Украине уже долгое время говорят о новой накопительной системе, которая должна обеспечить граждан достойной пенсией по достижению ими пенсионного возраста. Мол, те взносы, которые делают люди в Пенсионный фонд слишком мизерны. И даже при наличии полного стажа, пенсия по нынешним меркам очень низкая (до 3000 гривен). Чтобы это изменить, размер взносов должен быть больше. Для начала это будет примерно 3% от зарплаты, которую частично будет покрывать работодатель и частично государство. Далее должен подключаться и работник и за свой счет увеличивать этот процент, хотя бы до отметки 7-10%.

О подобных изменениях уже заявили в Министерстве социальной политики

«Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы, и хранил средства в их эквиваленте для человека — это не менее 7-10 % уплаты. Сегодня мы предполагаем до 3%. Это немного мало. Очевидно, что сам работник должен своими средствами приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и затем из этого можно было извлечь выгоду», — заявляет министр социальной политики Оксана Жолнович.

К этой инициативе, которая, конечно же, будет обязательной и будет регламентироваться соответствующим законодательством, должны присоединяться абсолютно все украинцы. Более того, кроме официально трудоустроенных, которые будут делать дополнительные взносы, чтобы увеличить свою пенсию, это хороший шанс и для безработных, заработать хотя бы на какую-то выплату. Регулярными вкладами люди могут самостоятельно накопить стаж. Это касается и самозанятых, у которых нет постоянного дохода, но по определенным причинам они не могут или не хотят трудоустраиваться официально.

Также это прекрасная возможность накапливать на пенсию для женщин, что хотят посвятить себя дому и детям, которых обеспечивает мужчина. К слову, делать взносы может и партнер из своей официальной зарплате.