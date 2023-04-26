Каждый военнообязанный получит электронный код: что известно об этом обновлении

Общая мобилизация продолжается, военнообязанным и дальше вручают повестки, причем делают это достаточно активно. Процесс мобилизации и взятия военнообязанных на учет постоянно сопровождается изменениями и обновлениями. Цель военкоматов – максимально обновить базу данных, которая сейчас полностью “бумажная”, и иметь данные абсолютно о каждом, кто может получить повестку и отправиться в ряды ВСУ. Вот и сейчас появилась информация об электронном реестре. Мужчины (так как преимущественно именно они на данном этапе являются военнообязанными), должны явиться в ТЦК и предоставить о себе основные данные, чтобы они были внесены в базу.

Это не повестка, а только обновление базы данных

Многие украинцы начали паниковать, ведь считают, что внесение их данных в электронный реестр это то же самое, что вручение повестки. Мол, то когда ее действительно пришлют — это уже вопрос времени.

В военкоматах все отрицают, и говорят, что данные о большинстве военнообязанных у них и так есть, однако они нуждаются в обновлении и ничего больше. Сейчас, в первую очередь, отправляются для взятия на электронный учет те мужчины, которые работают официально, то есть их отправляют работодатели. Также, всех, кто зарегистрирован в Центре занятости и т.д. Однако процедуру пройдет каждый, как бы ни пытался оттягивать этот момент.

Юристы тоже дали комментарий

“Законодательством не определена возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение “Дия” со смартфона“, – пояснил юрист Владислав Юрчак.

Электронный реестр — это всего лишь возможность цифровизации информации. Данные почти всех стоящих на учете в военкоматах внесены на бумаге. А есть и большое количество мужчин, вообще не состоявших никогда на учете. Все это нужно как-то сгруппировать и внести в систему. В принципе панику последних можно понять, особенно если у них нет желания отправляться на защиту страны. Но и не известно получится ли у них скрываться до конца войны.