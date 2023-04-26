Кожен військовозобов’язаний отримає електронний код: що відомо про це оновлення

Загальна мобілізація триває, військовозобов’язаним й надалі вручають повістки, причому роблять це доволі активно. Процес мобілізації та взяття військовозобов’язаних на облік постійно супроводжується змінами й оновленнями. Військкомати мають на меті максимально оновити базу даних, яка зараз повністю “паперова”, і мати дані абсолютно про кожного, хто може отримати повістку та відправитися до лав ЗСУ. Ось і зараз з“явилася інформація про електронний реєстр. Чоловіки (так, як переважно саме вони на даному етапі є військовозобов’язаними), повинні з’явитися до ТЦК та надати про себе основні дані, щоб їх було внесено в базу.

Це не повістка, а лише оновлення бази даних

Багато українців розпочали панікувати, адже вважають, що внесення їхніх даних до електронного реєстру це саме, що вручення їм повістки. Мовляв, те коли її дійсно пришлють — це вже питання часу.

У військкоматах все заперечують, і кажуть, що дані про більшість військовозобов’язаних у них і так є, однак вони потребують оновлення і нічого більше. Наразі, в першу чергу відправляються для взяття на електронний облік ті чоловіки, які працюють офіційно, тобто їх відправляють роботодавці. Також, всіх хто зареєстрований у Центрі зайнятості тощо. Однак, процедуру пройде кожен, як би не намагався відтягувати цей момент.

Юристи теж дали коментар

“Законодавством не визначена можливість вручення повісток онлайн, тому не потрібно лякатися і терміново видаляти мобільний додаток “Дія” зі смартфона”, – пояснив юрист Владислав Юрчак.

Електронний реєстр — це всього лиш можливість цифровізувати інформацію. Дані майже всіх хто стоїть на обліку у військкоматах внесені на папері. А є й велика кількість чоловіків, які взагалі не перебували ніколи на обліку і не перебувають. Все це потрібно якось згрупувати й внести у систему. В принципі паніку останніх можна зрозуміти, особливо якщо вони не мають бажання відправлятися на захист країни. Але й переховуватися до кінця війни не факт, що вдасться.