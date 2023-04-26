Осталось 3 дня: в Украине стартуют новые, мощные выплаты

С 1 мая 2023 года в Украине начнут выплачивать новые вид единовременной денежной помощи. Получить деньги могут чиновники и сотрудники критической инфраструктуры. Средства будут выплачивать в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

Также такие же суммы выплаты будут получать родственники в случае смерти получателя. Суммы денежной помощи прописаны в законе №2980-IX. Он вступает в силу с 1 мая. С этого же времени стартуют выплаты.

Что касается размеров выплат, то они предусмотрены в таком размере:

лицам, которые получили инвалидность первой группы будут выплачивать по 800 тысяч гривен;

лицам, у которых инвалидность второй группы — 500 тысяч гривен;

инвалидам третьей группы будут платить по 200 тысяч гривен;

в случае гибели человека, родственники смогут рассчитывать на получение одного миллиона гривен.

Однако стоит учитывать и ряд требований. Ключевым условием для получения помощи является получение ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных во время получения служебных обязанностей после 24 февраля 2022 года. То есть после полномасштабного вторжения российских оккупантов. При этом травмы должны быть получены в районах ведения боевых действий или в районах которые подверглись бомбардировке, авиационным ударам или другим видам нападения после 24 февраля.

Выплату можно получить на протяжении трех лет после получения инвалидности. Право на выплаты имеют такие категории граждан:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Напомним, что действующее законодательство Украины также предусматривает немало случаев, когда военнослужащие могут претендовать на денежные выплаты. В первую очередь речь идет о тех, кто получил ранения, увечья или инвалидность во время несения службы.

Уже в ближайшие недели начнется контрнаступление наших защитников, желаем им удачи, и чтобы они возвращались домой живыми и здоровыми, чтобы случаев получения инвалидности или смерти из-за войны больше не было.