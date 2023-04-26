Залишилось 3 дні: в Україні стартують нові, потужні виплати

З 1 травня 2023 року в Україні почнуть виплачувати нові види одноразової грошової допомоги. Отримати гроші можуть чиновники та співробітники критичної інфраструктури. Кошти виплачуватимуть у разі отримання інвалідності під час виконання службових обов’язків у районах ведення бойових дій.

Також такі самі суми виплати отримуватимуть родичі у разі смерті отримувача. Суми грошової допомоги прописані у законі №2980-IX. Він набирає чинності з 1 травня. З цього часу стартують виплати.

Щодо розмірів виплат, то вони передбачені в такому розмірі:

особам, які отримали інвалідність першої групи, виплачуватимуть по 800 тисяч гривень;

особам, у яких інвалідність другої групи – 500 тисяч гривень;

інвалідам третьої групи платитимуть по 200 тисяч гривень;

у разі загибелі людини родичі зможуть розраховувати на отримання одного мільйона гривень.

Проте варто враховувати й низку вимог. Ключовою умовою для отримання допомоги є одержання поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих під час одержання службових обов’язків після 24 лютого 2022 року. Тобто після повномасштабного вторгнення російських окупантів. При цьому травми мають бути отримані в районах ведення бойових дій або в районах, які зазнали бомбардування, авіаційних ударів або інших видів нападу після 24 лютого.

Виплату можна отримати протягом трьох років після отримання інвалідності.Право на виплати мають такі категорії громадян:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що чинне законодавство України також передбачає чимало випадків, коли військовослужбовці можуть претендувати на грошові виплати. Насамперед йдеться про тих, хто отримав поранення, каліцтва чи інвалідність під час несення служби.

Вже найближчими тижнями розпочнеться контрнаступ наших захисників, бажаємо їм удачі, і щоб вони поверталися додому живими та здоровими, щоб випадків здобуття інвалідності чи смерті через війну більше не було.