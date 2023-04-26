Начинается сказочное время: астрологи назвали 3 знака зодиака, которых будет преследовать удача

В неделю с 25 по 30 апреля начинается период восстановления и переосмысления после солнечного затмения на прошлой неделе. В связи с этим астрологи определили три знака зодиака, которым крупно повезет.

Вчера Солнце было в гармонии с Сатурном. Последняя встреча Солнца и северного узла в одном градусе в Тельце происходила 18 лет назад. Такое явление не может не повлиять на жизни разных знаков зодиака.

Но трем знакам повезет больше других.

Телец

Что касается представителей знака Телец, то для них начинается период духовного роста и перспектив. Это станет началом чего-то нового и очень важного. Астрологи уверяют, что в это время стоит попытаться восстановить связь со старыми друзьями. После 25 апреля представителей знака ждет прилив стабилизирующей и укрепляющей энергии что поможет найти источники вдохновения в своем новом путешествии. Есть все шансы осознать новую глобальную цель, которая изменит их жизнь.

Рак

Представителям знака важно оставаться самим собой даже в сложных ситуациях. Сложившиеся обстоятельства помогут пролить свет на устаревшие проблемы и найти пути к их решению. Эта неделя может принести людям, рожденным под знаком Рак, новые возможности, включая переезды и новые путешествия. Не стоит сомневаться в своих решениях, стоит идти до конца и отстаивать свою позицию. Она верная и имеет право на существование.

Скорпион

Эта неделя будет благоприятной для того, чтобы проанализировать сложившиеся проблемы и трудности. Астрологи советуют доверять своим желания и не боятся рисковать. Только с таким подходом будут шансы достичь новых целей в системе ценностей и найти общий язв со своим партнером. Что касается карьеры, то эта неделя может принести Скорпионам новые возможности и открыть путь к новым вершинам. Стоит доверять своим мыслям, они принесут результат, и он их удивит.