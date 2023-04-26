Починається казковий час: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, яких буде переслідувати успіх

У тиждень із 25 по 30 квітня починається період відновлення та переосмислення після сонячного затемнення минулого тижня. У зв’язку з цим астрологи визначили три знаки зодіаку, яким пощастить.

Вчора Сонце було у гармонії із Сатурном. Остання зустріч Сонця та північного вузла в одному градусі у Тельці відбувалася 18 років тому. Таке явище не може не вплинути на життя різних знаків зодіаку.

Але трьом знакам пощастить більше за інших.

Телець

Що стосується представників знака Телець, то для них починається період духовного зростання та перспектив. Це стане початком чогось нового та дуже важливого. Астрологи запевняють, що на цей час варто спробувати відновити зв’язок зі старими друзями. Після 25 квітня на представників знаку чекає приплив енергії, яка надихатиме. Це допоможе знайти джерела натхнення у своїй новій подорожі. Є всі шанси усвідомити нову глобальну мету, яка змінить їхнє життя.

Рак

Представникам знака важливо залишатися самим собою навіть у складних ситуаціях. Обставини, що склалися, допоможуть пролити світло на застарілі проблеми і знайти шляхи до їх вирішення. Цей тиждень може принести людям, народженим під знаком Рак, нові можливості, включаючи переїзди та нові подорожі. Не варто сумніватися у своїх рішеннях, варто йти до кінця та відстоювати свою позицію. Вона є вірною і має право на існування.

Скорпіон

Цей тиждень буде сприятливим для того, щоб проаналізувати проблеми і труднощі, що склалися. Астрологи радять довіряти своїм бажанням і не бояться ризикувати. Тільки з таким підходом будуть шанси досягти нових цілей у системі цінностей та знайти спільну виразку зі своїм партнером. Щодо кар’єри, то цей тиждень може принести Скорпіонам нові можливості та відкрити шлях до нових вершин. Варто довіряти своїм думкам, вони дадуть результат, і він їх здивує.