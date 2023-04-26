Зарплаты чиновников вырастут вдвое: названы причины

В правительстве решили установить специальный коэффициент для определения должностных окладов сотрудников государственных органов. Речь идет о чиновниках, которые работаю близи от линии фронта.
На заседании Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 года было принято решение о повышении заработных плат сотрудникам государственным органов, которые работают на территориях, где ведутся активные боевые действия или местах возможных боевых действий. Речь идет о повышении в два и полтора раза соответственно.
Об этой инициативе Кабинета Министров сообщили на официальных ресурсах Министерства с реинтеграции временно оккупированных территорий.
Таким образом теперь установлено два коэффициента для определения суммы новых окладов:
- 2 — для сотрудников государственных органов на территориях, где ведутся активные боевые действия;
- 1,5 — для чиновников, которые работают в государственных органах на территориях возможных боевых действий.
Такие же коэффициенты рекомендовано устанавливать и органам местного самоуправления.
Вице-премьер Ирина Верещук утверждает, что чиновники, работают в прифронтовых регионах с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительственная группа решила позаботиться о достойной оплате труда.
В целом такая инициатива неплохая, но было бы гораздо лучше и справедливее, если бы такой коэффициент распространялся не только на чиновников, а на всех людей, которіе трудятся на государственной службе, поддерживая жизнедеятельность городов, рискуя собственной жизнью и здоровьем. В целом такая выборочность вызывает много вопросов в экспертов, аналитиков и обычных украинцев. Но учитывая реальную опасность, повышенные заработные платы будут мотивировать чиновников продолжать работать на своих местах.
Напомним, что ранее в Минреинтеграции сообщали, что бизнес с территорий возможных боевых действий, а также с освобожденных от врага территорий может принимать участие в грантовых программах и получать займы в рамках программы “Доступный кредит 5-7-9%. Это поможет поддержать экономику Украины и сохранить рабочие мест для тысяч украинцев, что крайне важно в сложившихся обстоятельствах.
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