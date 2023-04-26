Зарплати чиновників зростуть удвічі: названо причини

В уряді вирішили встановити спеціальний коефіцієнт визначення посадових окладів співробітників державних органів. Йдеться про чиновників, які працюю поблизу лінії фронту.

На засіданні Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року було ухвалено рішення про підвищення заробітних плат співробітникам державних органів, які працюють на територіях, де ведуться активні бойові дії або місця можливих бойових дій. Йдеться про підвищення у два та півтора раза відповідно.

Про цю ініціативу Кабінету Міністрів повідомили на офіційних ресурсах Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Таким чином, тепер встановлено два коефіцієнти для визначення суми нових окладів:

2 – для співробітників державних органів на територіях, де ведуться активні бойові дії;

1,5 – для чиновників, які працюють у державних органах на територіях можливих бойових дій.

Такі самі коефіцієнти рекомендовано встановлювати та органам місцевого самоврядування.

Віцепрем’єр Ірина Верещук стверджує, що чиновники працюють у прифронтових регіонах із ризиком для життя та здоров’я. Тому урядова група вирішила подбати про гідну оплату праці.

Загалом така ініціатива непогана, але було б набагато краще та справедливіше, якби такий коефіцієнт поширювався не лише на чиновників, а на всіх людей, які працюють на державній службі, підтримуючи життєдіяльність міст, ризикуючи власним життям та здоров’ям.Загалом така вибірковість викликає багато запитань в експертів, аналітиків та звичайних українців. Але з огляду на реальну небезпеку підвищені заробітні плати мотивуватимуть чиновників продовжувати працювати на своїх місцях.

Нагадаємо, що раніше в Мінреінтеграції повідомляли, що бізнес із територій можливих бойових дій, а також зі звільнених від ворога територій може брати участь у грантових програмах та отримувати позики в рамках програми “Доступний кредит 5-7-9%. Це допоможе підтримати економіку України та зберегти робочі місця для тисяч українців, що вкрай важливо за умов, що склалися.