Цены бьют все рекорды: от каких продуктов скоро придется отказаться украинцам

Фермеры подняли цены на белокочанную капусту почти на треть. Серед причин — повышение спроса и истощение складских запасов овоща с прошлогоднего урожая.

Всего за неделю цены на белокачанную капусту в Украине урожая 2022 года выросли на 29%. Производители отгружают товар в среднем по 20-25 гривен за килограмм, то есть от 0,55 до 0,68 доллара за килограмм. Соответствующую информацию сообщают аналитики издания EastFruit.

Главная причина повышения цен — истощение запасов этого овоща в хранилищах фермеров. Учитывая повышение спроса со стороны оптовых компаний, а также розничных сетей, фермеры вынуждены поднимать цены на этот овощ.

Также аналитики обращают внимание на тот факт, что присутствуют определенные логистические проблемы, а это не способствует падению цен на овощи, да и на другие товары в целом.

Если сравнивать цену на белокачанную капусту прошлого года с сегодняшними цифрами, то весной 2023 года этот овощ стоит в среднем на 40% больше, чем год назад. Участники рынка также не исключают, что тенденция к повышению цен сохранится. Это происходит на фоне уменьшения запасов в местных фермерских хозяйствах.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что цены на лук тоже стремительно растут. Всего за неделю цена на этот популярный овощ выросла сразу на 10%. Это усилило ажиотаж на рынке.

При этом в Министерства агропромышленного комплекса отмечают, что цены на овощи достигли своего пика. Также в этом году планирует увеличить посевы популярных овощей, чтобы стабилизировать рынок.

В целом весной овощи всегда дороже, но полномасштабное вторжение российских оккупантов внесло свои коррективы, вдобавок к ограниченным запасам овощей добавились сложности в логистике. Но украинцев не остановить, мы приспособились к жизни в условиях войны, поэтому все трудности будут оперативно решаться, а контрнаступление наших защитников поможет вытеснить врага с территории Украины раз и навсегда.