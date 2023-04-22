Стало известно, перейдут ли украинские школы на 12-летнюю систему образования и когда это может случиться

Еще недавно в сети встречалась информация о том, что в школах планируют сократить количество предметов, чтобы на детей не было такой большой нагрузки. И вот новая информация — школы уже в следующем году могут перейти на 12-летнюю систему образования. Это, конечно, не стало большой неожиданностью или сюрпризом, ведь подобное уже не раз обсуждалось. Правда, учиться 12 лет дети должны были начинать с 2027 года. Но в Министерстве образования считают, что из-за войны и пандемии этот этап нужно ускорить.

12-летняя система образования может заработать в 2024 году

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

“Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа НУШ, и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году“, — подчеркнул Гурак.

По его словам, такой шаг поможет детям наверстать все то, что они пропустили за годы пандемии, и войны и лучше подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. Вокруг этого вопроса есть много споров. Некоторые наоборот считают, что достаточно было бы и 10 классов, а 12 это уже слишком много. Другие поддерживают такую позицию и считают, что лишним этот класс не будет.

Изменения будут и для студентов

Подход к организации образовательного процесса изменится и в вузах. В частности, теперь отчислить из универа могут за плагиат. Дипломные, магистерские и курсовые уже давно проверяют на плагиат, по крайней мере, в масштабных университетах и институтах. Теперь за скопированную работу будет не только неудовлетворительная оценка, но и возможный вычет.