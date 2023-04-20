Залишилось 2 тижні: Приват виплатить до 50 тисяч гривень за оплату комуналки

ПриватБанк придумав доволі цікаву акцію у котрій можуть взяти участь всі повнолітні українці, які мають картку від даної фінустанови. Останній день акції — 7 травня, і до цього періоду потрібно встигнути виконати кілька умов. Всі вони доволі прості й цілком легкі в реалізації. Переможець отримає 50 000 гривень, а також буде 15 переможців, які отримають по павербанку потужністю на 20 000 mAh. Ще одним призом стане сертифікат в «АЛЛО» або в giftmall.

Умови акції

Для того, щоб стати претендентом на перемогу потрібно зареєструватися в акції з допомогою Приват 24, або на сайті банку і до 7 травня здійснити мінімум сім платежів з картки Visa. Оплачувати потрібно комунальні послуги, Інтернет чи, наприклад телебачення. Це може бути оплата за електроенергію, опалення, квартплата, водопостачання, вивіз сміття, прибирання прибудинкової території.

У підсумку ви маєте зробити сім платежів. Через те, що зараз квітень, то деякі послуги, як, наприклад, послуги інтернет-провайдера, можна оплатити двічі: за квітень і травень. Подібне спрацює й з іншими послугами.

ПриватБанк спростував інформацію про штрафи для клієнтів

Днями в мережі розгулялася інформація про те, що ПриватБанк в рамках фінансового моніторингу блокує картки клієнтів, а також виписує їм шалені штрафи (30 000 гривень). У фінустанові відповіли, що не мають таких повноважень. Видати штраф може лише податкова служба і то на підставі судового рішення, яке підтверджуватиме факт відмивання коштів чи тіньового ведення бізнесу.

Стосовно блокування рахунків, то банк може це робити й не лише під час фінансового моніторингу, а й при підозрі у шахрайстві, спонсоруванні тероризму тощо. Для прикладу, якщо ви кілька разів неправильно ввели пін-код картку можуть заблокувати. Підозру викличе й одночасне зняття великої суми коштів або їх переказ у нічний час.