Кабинет Министров ввел важные изменения: касается каждого украинца

Вскоре в Украине должен заработать единый номер экстренной помощи. Такое решение принял Кабинет Министров Украины и поручил реализовать Министерству внутренних дел. Новый номер должен состоять из комбинации цифр: 112. Отмечается, что за ним украинцы смогут вызвать и полицию, и скорую помощь, спасателей или службу газа. О таких инновациях сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в постановления КМУ от 28.10.2015 г. N 878 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины» и от 14.11.2018 г. N 1024 «Об утверждении Положения о единой информационной системе Министерства внутренних дел и перечня ее приоритетных информационных ресурсов с целью приведения их в соответствии с законами Украины “О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112” и “О государственной регистрации геномной информации человека“, — написал Мельничук в своем телеграмм канале.

МВД должно выполнить следующие задачи

Перед Министерством внутренних дел поставлены следующие задачи:

Ввести и обеспечить непрерывное функционирование единой системы экстренной помощи населению, по номеру 112. Управление этой системой в ежедневном и круглосуточном режиме. Заниматься обработкой геномной информации человека. Обеспечивать качественное и бесперебойное функционирование электронного реестра геномной информации человека.

В настоящее время система единой экстренной помощи 112 и электронный реестр геномной информации человека должны выступать как подсистемы единой системы МВД.

“Государственная регистрация геномной информации заключается во внесении в Электронный реестр сведений о генетических признаках человека и определенных настоящим Законом обезличенных персональных данных о личности. Сведения, содержащиеся в Электронном реестре, являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию”, говорится в законе Украины “О государственной регистрации геномной информации человека”

Эта информация необходима для идентификации лиц, совершивших уголовное правонарушение, для поиска пропавших и т.п.