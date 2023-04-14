У червні ряд українців отримають кругленьку суму до своїх пенсій

Для багатьох пенсіонерів літо розпочнеться з приємних новин. Люди отримають доплату до пенсій одразу за два місяці. Мова про ту надбавку, яку обіцяли працюючим пенсіонерам у квітні. Перерахунок відбудеться, але точні аналітичні дані Пенсійний фонд отримає лише наприкінці травня. Відповідно гроші людям поступлять на рахунки вже у червні. Це одночасно буде доплата за два місяці: квітень і травень. Про всі ці деталі розповіла Олена Охріменко, директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України.

Розмір доплати у кожного буде різним

Слід зазначити, що сума доплати у кожного буде різною. Все залежить від трудового стажу, який напрацювала особа. Від розміру зарплати і як наслідок страхових внесків, які вносились впродовж робочого періоду. Точні суми кожен зможе дізнатися лише тоді, коли гроші поступлять на рахунок. Алгоритм перерахунку нагадуватиме березневу індексацію, щоправда, суми доплат будуть скромнішими. В березні ж, середній розмір доплати склав 500 гривень. А ті пенсіонери, що отримують 6000 і більше гривень щомісяця й зовсім отримали доплату в розмірі 1000 і більше гривень.

Пенсіонери можуть розраховувати на компенсацію комуналки

Навіть з усіма доплатами пенсії мільйонів осіб не досягають навіть 3500 гривень, що дуже мало враховуючи теперішні ціни й інфляцію. В Уряді заявили, що готові компенсувати пенсіонерам оплату за комунальні послуги. Для цього передбачено субсидії та пільги. Субсидії виходять в середньому по 1800 гривень щомісяця і розраховуються враховуючи сукупний дохід родини. Тобто якщо пенсіонер живе не сам, то субсидія може не вийти, якщо члени родини мають хороший дохід. Щодо пільг, то їх можна отримати незалежно від рівня доходу. Пільгами можуть компенсувати 25%, 50% і навіть 100% комуналки.