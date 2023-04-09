Тарифы на электроэнергию увеличат до 5,50 за кВт: когда это произойдет

Стоимость электроэнергии может подняться почти в четыре раза. Скорее всего, это будет происходить поэтапно.

Энергетические компании больше не могут удерживать тарифы на таком низком уровне, как это сейчас.

В настоящее время украинцы платят за электричество только 1,44 гривны при условии потребления до 250 кВт в месяц и 1,68 гривен за кВт, при потреблении более 250 кВт в месяц. При таких тарифах невозможно возместить затраты на производство одного киловатт электроэнергии, а также затраты на распределение.

Из-за вторжения российских окупантов доходов генерирующих компании сейчас недостаточно для того, чтобы покрыть тарифы, поскольку затраты на производство электроэнергии и ее передачу значительно выросли.

Эксперты утверждают, что реальная стоимость кВт электроэнергии сейчас на уровне семи гривен. При этом из каждые семь гривен нет ресурсов, чтобы покрыть 1,30 гривен. То есть производители электроэнергии и компании, которые ее поставляют, отмечают бешеные убытки.

По итогам 2022 года долги достигали рекордных 33 миллиарда гривен. Из них 22 миллиарда гривен – это убытки Укрэнерго, а 6 миллиардов гривен – ДТЭК. Остальные суммы, то есть 5 миллиардов гривен – это убытки Энергоатома и Ценрэнерго.

В то же время, Международный валютный фонд прямо не требует повышения цен на электроснабжение, но интересуется из каких средств правительство Украины планирует компенсировать эти убытки.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине, спровоцированную полномасштабным вторжением российских окупантов, другого способа улучшить ситуацию, кроме повышения тарифов, пока нет.

Многие эксперты склонны к мнению, что уже в конце этого отапливаемого сезона стоимость электроснабжения для населения вырастет до 5,5 гривен за кВт. Однако рост цен, вероятнее всего, будет постепенным. В то же время, правительство опасается этого шага, чтобы не спровоцировать волну социального протеста. Ведь повышение тарифов будет происходить на фоне войны и ухудшении уровня жизни большинства украинцев.