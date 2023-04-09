Тарифи на електроенергію зростуть до 5,50 за кВт: коли це станеться 

Вартість електроенергії можуть підняти майже в чотири рази. Найімовірніше, це відбуватиметься поетапно.

Енергетичні компанії більше не можуть втримувати тарифи на такому низькому рівні як це є зараз.

Наразі українці платять за електрику лише 1,44 гривні при умові споживання до 250 кВт на місяць та 1,68 гривень за кВт, при споживанні понад 250 кВт на місяць. При таких тарифах неможливо відшкодувати витрати на виробництво одного кіловата електроенергії, а також витрати на розподіл.

Через вторгнення російських окупантів доходів генеруючих компані зараз недостатньо для того, щоб покрити тарифи, оскільки витрати на виробництво електроенергії та її передачу значно зросли.

Експерти стверджують, що реальна вартість кВт електроенергії зараз є на рівні семи гривень. При цьому з кожних семи гривень немає ресурсів, щоб покрити 1,30 гривень. Тобто виробники електроенергії та компанії, що її постачають зазначають шалених збитків.

За підсумками 2022 року борги досягали рекордних 33 мільярдів гривень. З них 22 мільярди гривень – це збитки Укренерго, а 6 мільярдів гривень – ДТЕК. Решта суми, тобто 5 мільярдів гривень – це збитки Енергоатома та Ценренерго.

Водночас Міжнародний валютний фонд прямо не вимагає підвищення цін на електропостачання, але цікавиться з яких коштів уряд України планує компенсувати ці збитки.

Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, спровоковану повномасштабним вторгненням російських окупантів, іншого способу покращити ситуацію, крім підвищення тарифів, наразі немає.

Чимало експертів схильні до думки, що вже в кінці цього опалюваного сезону вартість електропостачання для населення зросте до 5,5 гривень за кВт. Однак ріст цін, найімовірніше буде поступовим. Водночас уряд побоюється цього кроку, щоб не спровокувати хвилю соціального протесту. Адже підвищення тарифів відбуватиметься на фоні війни та погіршення рівня життя більшості українців, люди просто до цього не готові.