Штраф 34 000 гривен за переводы с карты на карту: шокирующие подробности от адвоката

Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денежных средств с карты на карту. Однако далеко не все знают, в каких случаях их могут оштрафовать за это. Адвокат Савко рассказал, когда граждане могут получить штраф в сумме 34 тысяч гривен и блокирование банковского счета.

В каждом финансовом учреждении есть работник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. На практике особое внимание уделяется в следующих ситуациях:

на банковский счет лица поступают суммы с разных банковских счетов, например, вы продаете вещи через сеть Интернет, в таком случае работник будет обязан заблокировать ваши средства до выяснения источников их происхождения;

банк может самостоятельно запросить у вас информацию об источниках происхождения средств. Адвокат предупреждает, что в случае выявления того, что лицо ведет торговлю, но не зарегистрировано как физическое лицо предприниматель, то банк обязан предоставить соответствующую информацию в органы контроля;

за незаконное ведение предпринимательской деятельности лицу грозит штраф в размере 34 тысяч гривен.

Также налоговая служба оставляет за собой право обратиться в финансовое учреждение, в котором ФЛП открыл банковский счет с запросом об информации о движении средств по счетам. Однако это возможно только при наличии решения суда, полученного по инициативе налоговой.

Если же решения суда нет, то банк может только сообщить, есть ли движение средств или нет.Что касается физических лиц, то данные о них могут предоставляться в налоговую только при наличии соответствующего судебного решения.

Относительно торговли без регистрации ФЛП, лицо в таком случае обязано уплатить налог в размере 18% и военный сбор.

Таким образом, если украинец, не являющийся предпринимателем, просто оплатит услуги на карточку ФЛП, то такой перевод не будет иметь никаких последствий. Если же физическое лицо торгует товарами, но не является предпринимателем, то у него могут быть проблемы. Вплоть до штрафа в размере 34 тысяч гривен и блокировки счета.