У ФСБ есть доступ к Viber и Telegram: Буданов предупредил об опасности

Украинцев предостерегают от использования популярных мессенджеров, ведь спецслужбы РФ могут получить доступ к данным пользователей.
Об этом сообщил украинский бизнесмен Ярослав Ажнюк со ссылкой на слова генерала-майора Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Минобороны Украины.
Какие мессенджеры подконтрольны ФСБ
Ажнюк сообщил, что он лично беседовал с Будановым и главой министерства цифровой трансформации Михаилом Федоровым о рисках использования популярного в Украине мессенджера Telegram.
По его словам, Буданов уверен, что у Федеративной службы безопасности России есть ключи к телеграмме. Вайбер вообще создан для шпионажа, а для отслеживания данных и сбора информации совсем не обязательно вести там переписку.
Также добавляется, что эта информация крайне важна для украинцев, поэтому об этом нужно говорить публично.
В то же время создатели Вайбер уже отреагировали на такие обвинения.
Гендиректор Rakuten Viber Офир Эял заявил, что мессенджер был создан четырьмя израильскими соучредителями еще в 2012 году. То есть мессенджер не связан с правительством ни одной из стран. Поэтому утверждения о шпионаже безосновательны и необоснованны.
По его словам, дверки и чаты в Вайбер защищены сквозным шифрованием еще с 2016 года. Так что ни сотрудники, ни третьи лица не имеют возможности перехватить чаты и звонки.
Эял добавил, что команда Вайбер будет рада встретиться с украинскими официальными лицами, чтобы подробнее рассказать о преимуществах мессенджера, его безопасности и конфиденциальности.
Отметим, что Rakuten Viber – это международная компания, которой владеет японский технологический гигант Rakuten с 2014 года. Гендиректор Rakuten Хироси Микинати пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов еще в первые дни вторжения российских оккупантов и организовал отправку пяти сотен генераторов в декабре 2022 года.
В любом случае следует быть осторожными и не посылать важную информацию, особенно военного характера, из-за вышеупомянутых мессенджеров. Лучше воспользоваться WhatsUp или мессенджером от фейсбука.
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