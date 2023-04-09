У ФСБ есть доступ к Viber и Telegram: Буданов предупредил об опасности

Украинцев предостерегают от использования популярных мессенджеров, ведь спецслужбы РФ могут получить доступ к данным пользователей.

Об этом сообщил украинский бизнесмен Ярослав Ажнюк со ссылкой на слова генерала-майора Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Какие мессенджеры подконтрольны ФСБ

Ажнюк сообщил, что он лично беседовал с Будановым и главой министерства цифровой трансформации Михаилом Федоровым о рисках использования популярного в Украине мессенджера Telegram.

По его словам, Буданов уверен, что у Федеративной службы безопасности России есть ключи к телеграмме. Вайбер вообще создан для шпионажа, а для отслеживания данных и сбора информации совсем не обязательно вести там переписку.

Также добавляется, что эта информация крайне важна для украинцев, поэтому об этом нужно говорить публично.

В то же время создатели Вайбер уже отреагировали на такие обвинения.

Гендиректор Rakuten Viber Офир Эял заявил, что мессенджер был создан четырьмя израильскими соучредителями еще в 2012 году. То есть мессенджер не связан с правительством ни одной из стран. Поэтому утверждения о шпионаже безосновательны и необоснованны.

По его словам, дверки и чаты в Вайбер защищены сквозным шифрованием еще с 2016 года. Так что ни сотрудники, ни третьи лица не имеют возможности перехватить чаты и звонки.

Эял добавил, что команда Вайбер будет рада встретиться с украинскими официальными лицами, чтобы подробнее рассказать о преимуществах мессенджера, его безопасности и конфиденциальности.

Отметим, что Rakuten Viber – это международная компания, которой владеет японский технологический гигант Rakuten с 2014 года. Гендиректор Rakuten Хироси Микинати пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов еще в первые дни вторжения российских оккупантов и организовал отправку пяти сотен генераторов в декабре 2022 года.

В любом случае следует быть осторожными и не посылать важную информацию, особенно военного характера, из-за вышеупомянутых мессенджеров. Лучше воспользоваться WhatsUp или мессенджером от фейсбука.