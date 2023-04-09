Штраф 34 000 гривень за перекази з картки на картку: приголомшливі подробиці від адвоката

Українці активно користуються послугами банків з переказу грошових коштів з картки на картку. Однак далеко не всі знають в яких випадках їх можуть оштрафувати за це. Адвокат Савко розповів, коли громадяни можуть отримати штраф у сумі 34 тисячі гривень та блокування банківського рахунку.

В кожній фінансовій установі є працівник, який відповідає за фінансовий моніторинг клієнтів. На практиці особливу увагу приділяють у наступних ситуаціях:

на банківський рахунок особи поступають суми з різних банківський рахунків, наприклад, ви продаєте речі через мережу Інтернет, в такому випадку працівник буде зобов’язаний заблокувати ваші кошти до з’ясування джерел їх походження;

банк може самостійно запитати у вас інформацію стосовно джерел походження коштів. Адвокат попереджає, що у випадку виявлення того, що особа веде торгівлю, але не є зареєстрованою як фізична-особа підприємець, то банк зобов’язаний надати відповідну інформацію до органів контролю;

за незаконне ведення підприємницької діяльності особі загрожуватиме штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Також податкова служба залишає за собою право звернутися до фінансової установи, в якій ФОП відкрив банківський рахунок з запитом про інформацію щодо руху коштів за рахунками. Однак це можливо лише у випадку наявності рішення суду, отриманого з ініціативи податкової.

Якщо ж рішення суду немає, то банк може лише повідомити чи є рух коштів, чи немає. Що стосується фізичних осіб, то дані про них можуть надаватися до податкової лише за умови наявності відповідного судового рішення.

Щодо торгівлі без реєстрації ФОП, то особа в такому разі зобов’язана сплатити податок у розмірі 18% та військовий збір.

Таким чином, якщо українець, що не є підприємцем, просто сплатить послуги на картку ФОП, то такий переказ не матиме жодних наслідків. Якщо ж фізична особа торгує товарами, але не є підприємцем, то у неї можуть бути проблеми. Аж до штрафу у розмірі 34 тисячі гривень та блокування рахунку.