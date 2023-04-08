В Vodafone розповіли, як переказати кошти з мобільного на банківську картку

Як повнити мобільний рахунок за допомогою банківської картки знають всі, але далеко не всім відомо, що це працює й у зворотній бік. Мобільний оператор Vodafone нагадав своїм абонентам, як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку.
До 1 квітня 2023 року абоненти оператора мобільного звязку могли переказувати гроші з мобільного на картку через спеціальний платіжний сервіс SharPay. На сьогодні ця функція більше недоступна. Однак вихід є – достатньо скористатися послугами сервісу EasyPay.
Для того щоб здійсними переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку не обовязково завантажувати додаток, можна скористатися сайтом.
Отож, переказ грошей через сайт EasyPay проходить наступним чином:
- Перейдіть на офіційний сайт платіжної системи.
- Зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет.
- На головній сторінці оберіть кнопку “Переказ”.
- Оберіть “Переказ на картку”.
- Вкажіть номер картки, CVV-код, а також номер телефону та суму переказу.
- Перейдіть на вкладу “Гроші з мобільного”та оберіть рахунок ПАТ ВФ Україна (Vodafone).
- Тепер натисніть “Оплатити”.
- Кошти моментально будуть перераховані в мобільного рахунку на картку.
Через мобільний додаток ця процедура буде проходити дещо по іншому:
- Завантажте додаток EasyPay та оберіть в меню “Послуги”. і
- Оберіть “Поповнення картки”, а далі натисніть “Поповнення картки Visa / Mastercard”.
- Вкажіть дані банківської картки, суму переказу та номер телефону.
- Натисніть кнопку “Продовжити”.
- На сторінці оплати оберіть “Змінити спосіб оплати” та натисність “гроші з мобільного Vodafone”.
- Вкажіть номер телефону, з якого слід зняти кошти, на натисніть “Оплатити”.
Зверніть увагу, при переказі з мобільного рахунку на банківську карту через EasyPay комісія складає 6%, але не менше трьох гривень.
Також одним платежом можна перерахувати не більше чотирьох тисяч гривень з урахуванням комісії.
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