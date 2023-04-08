Vodafone

В Vodafone розповіли, як переказати кошти з мобільного на банківську картку

09.04.2023
1 хвилина на прочитання

Як повнити мобільний рахунок за допомогою банківської картки знають всі, але далеко не всім відомо, що це працює й у зворотній бік. Мобільний оператор Vodafone нагадав своїм абонентам, як переказати кошти з мобільного рахунку на банківську картку. 

До 1 квітня 2023 року абоненти оператора мобільного звязку могли переказувати гроші з мобільного на картку через спеціальний платіжний сервіс SharPay. На сьогодні ця функція більше недоступна. Однак вихід є – достатньо скористатися послугами сервісу EasyPay

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Для того щоб здійсними переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку не обовязково завантажувати додаток, можна скористатися сайтом. 

Отож, переказ грошей через сайт EasyPay проходить наступним чином:

  • Перейдіть на офіційний сайт платіжної системи. 
  • Зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет. 
  • На головній сторінці оберіть кнопку “Переказ”. 
  • Оберіть “Переказ на картку”.
  • Вкажіть номер картки, CVV-код, а також номер телефону та суму переказу. 
  • Перейдіть на вкладу “Гроші з мобільного”та оберіть рахунок ПАТ ВФ Україна (Vodafone). 
  • Тепер натисніть “Оплатити”. 
  • Кошти моментально будуть перераховані в мобільного рахунку на картку. 

Через мобільний додаток ця процедура буде проходити дещо по іншому:

  • Завантажте додаток EasyPay та оберіть в меню “Послуги”. і
  • Оберіть “Поповнення картки”, а далі натисніть “Поповнення картки Visa / Mastercard”. 
  • Вкажіть дані банківської картки, суму переказу та номер телефону. 
  • Натисніть кнопку “Продовжити”. 
  • На сторінці оплати оберіть “Змінити спосіб оплати” та натисність “гроші з мобільного Vodafone”. 
  • Вкажіть номер телефону, з якого слід зняти кошти, на натисніть “Оплатити”. 

Зверніть увагу, при переказі з мобільного рахунку на банківську карту через EasyPay комісія складає 6%, але не менше трьох гривень. 

Також одним платежом можна перерахувати не більше чотирьох тисяч гривень з урахуванням комісії. 


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09.04.2023
1 хвилина на прочитання
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