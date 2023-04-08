Популярний препарат від серця виявився підробкою: пояснення лікаря

В Україні продають чимало ліків від хвороб серця, які насправді є неефективними. Більше того, вони не дають жодного результату.

Саме про ці препарати на своїй сторінці в Instagram розповів лікар-невролог та психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Які серцеві краплі не працюють

Медик розповів, що популярний препарат “Трікардин” – це фуфломіцин. До складу препарату входить валеріана, пустирник та глід. Ще кілька років тому настоянки цих трьох трав в аптеці купувати для лікування всього: від порушень сну до клімаксу. Згодом хитрі виробники вирішили змішати суміш цих трьох трав та дали їй назву “Трикардін”.

На упаковці цих псевдоліків написано, що це серцеві каплі і використовується в кардіології. А в показанням до приймання цих капель – функціональні порушення серцево-судинної системи, тобто те, що називаються венетоневроз або нейроциркулярна дистонія).

Всім вже відомо, що такого діагнозу насправді не існує. Тобто ці краплі аж ніяк не лікують серце. Однак напис “серцеві краплі” прямо на пляшешці вводить в оману людей, особливо пенсіонерів та людей похилого віку, які дійсно можуть мати проблеми з серцево-судинною системою.

За словами відомого лікаря Євгена Скрипника, валеріана, пустирник та глід, навіть якщо вони в одній пляшечці, не маєть ефективності.

Загалом ефективність всіх трав’яних зборів не більше 20%, тобто це на рівні плацебо.

А якщо ви дуже хочете лікуватися травами, то краще зібрати трави десь в сільській місцевості подалі від дороги та заварювати трав’яні чаї. Так користь для здоровя точно буде більш значною, ніж вживання настоянок чи сумішей в мінімальному дозуванні. Адже ці краплі ви прийматимете мікродозами. Загалом ефективність подібних настоянок на основі трав дуже перебільшена, тож будьте уважними та не піддавайтеся на хитрощі маркетологів.