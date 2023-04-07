Пасхальный курс доллара удивит украинцев: каких изменений ждать

В Украине в канун Пасхальных праздников ожидается падение курса доллара. По прогнозам экспертов, уже в ближайшие несколько дней «американец» подешевеет до 37,3-38 грн и в таком диапазоне продержится вплоть до конца Пасхальной недели.

Об этом сообщил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он утверждает, что тенденция к снижению курса была зафиксирована еще 6 апреля и связана она с Пасхальными праздниками. Ведь именно сейчас украинцы начинают обменивать свои сбережения, чтобы подготовиться к праздникам и накрыть стол для гостей.

В таких условиях предложение валюты стремительно растет, превышая спрос. А это в свою очередь отображается на курсе.

Банкир также отметил, что на существенное понижение курса доллара украинцам рассчитывать не стоит. По его оценкам, «американец» подешевеет ориентировочно на 30-50 коп. Но повышение активности на валютном рынке будет кратковременным и сразу после праздников курс снова вернется к уже привычным 38,3 грн/$.

Собственно, предпраздничное снижение курса не является для украинцев чем-то необычным. Еще до войны доллар и евро резко падали на фоне приближающихся Рождества или Пасхи.

Правда, в мирное время такие скачки курса были более ощутимыми. В частности, на удешевление доллара и евро влияло массовое возвращение в Украину заробитчан, которые хотели провести праздники со своей семьей и привозили с собой немалые суммы в иностранной валюте. Сейчас же находящиеся за рубежом украинцы не спешат возвращаться в Украину даже под предлогом празднования Пасхи.

Напомним, что в Национальном банке Украины недавно рассказали, при каких условиях готовы отменить фиксированный курс. Важнейшими из них являются стабилизация экономики и снижение уровня инфляции. В общем, отпустить курс готовы сразу же, как исчезнет потребность в жесткой регуляции рынка Нацбанком. Сейчас же фиксированный курс является важной составляющей экономической устойчивости Украины в условиях войны.