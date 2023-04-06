Государство выплатит украинцам более чем по 20 тысяч гривен: кто может получить и как потратить?

Во время войны финансовое положение украинцев резко ухудшилось. Уровень дохода сильно упал, а у некоторых и вовсе исчез. Государство и благотворительные организации всячески поддерживают украинцев, и сейчас появилась информация о новом виде помощи. Многие граждане могут получить ваучер на обучение на сумму 26 000 гривен. Эти деньги люди могут использовать для получения специальности по степени бакалавр, или магистр, или для повышения квалификации.

Список лиц, претендующих на ваучер

Есть четыре категории украинцев, которые могут воспользоваться этой помощью. Это внутренне перемещенные лица, защитники и защитницы, получившие ранения в зоне боевых действий. Также это лица, получившие инвалидность в результате войны и люди в возрасте от 45 лет, у которых есть не менее 15 лет стажа.



К этим категориям тоже есть ряд требований, которым они должны удовлетворять. Среди основного:

Они не должны быть зарегистрированы в центре занятости как безработные. Не являются пенсионерами. Раньше не получали похожую помощь именно на обучение. Обладают профессиональным или высшим образованием. В последние три года не проходили повышения квалификации за счет благотворительных организаций.

Чтобы получить ваучер, нужно прийти в Центр занятости со следующим перечнем документов: паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, идентификационный код и другие документы по требованию, например, документ, удостоверяющий статус внутренне перемещенного лица.

Где можно использовать ваучер

Список высших учебных заведений и специальностей достаточно обширен. Каждый абитуриент может самостоятельно выбрать, где ему учиться и какую специальность получать. По выбору более 70 профессий и подавляющее их большинство достаточно востребованы сейчас на рынке труда.

Важный нюанс, если лицо поступило на обучение, а затем прервало его без должной на то причины, то в течение 30 дней должно вернуть сумму на которую был выдан ваучер.