Эксперты рассказали, как идентифицировать счастливую купюру и сделать ее своим денежным талисманом

Деньги обладают очень мощной энергетикой. Они могут как притягивать богатство, так и наоборот нищету. Оказывается, у каждого человека есть своя счастливая купюра, вот только найти ее очень сложно. Нужно тщательно присматриваться ко всей наличности, которая попадает вам в руки. И если вы найдете банкноту, соответствующую параметрам, которые мы назовем ниже, вы настоящий счастливец.

Как выглядит счастливая купюра?

В таких вещах очень большое значение имеют цифры и буквы. Это своеобразные коды, которые могут даже запрограммировать нашу жизнь. Внимательно присматривайтесь к номерам на купюрах и буквам.

Банкнота может стать вашим талисманом, если:

Цифры ее номера напоминают год вашего рождения, год рождения кого-то из ваших близких, день вашей свадьбы или другой важной для вас даты. Если буквы на купюре напоминают вам ваши инициалы, или опять же инициалы дорогого для вас человека. Также очень счастливыми считаются и просто купюры, имеющие в номере много семерок, или цифр, которые вы считаете для себя счастливыми.

Такая банкнота может стать вашим подлинным денежным магнитом и притягивать к вам материальное благополучие.

Что делать с такой купюрой?

Ни в коем случае нельзя тратить ее на покупки. Разменивать или отдавать взаймы. Также не рекомендуется хранить ее среди других денег. Аккуратно сложите ее, так чтобы был хорошо виден номерной знак и поместите в кошелек. Прекрасно, если в кошельке будет прозрачное отделение, через которое этот знак также будет просматриваться.

Также эксперты говорят, что для того, чтобы привлекать деньги, нужно соблюдать некоторые правила. Никогда не носите в кошельке чеки, бумажки и другие вещи, которые не являются деньгами. Всегда тщательно их вычищайте. Старайтесь поскорее избавиться от слишком старых и порванных купюр. Не расставайтесь с деньгами слишком болезненно. Чем легче вы их отдаете, тем легче и быстрее они к вам потом возвращаются.