Эксперты рассказали, как идентифицировать счастливую купюру и сделать ее своим денежным талисманом

Деньги обладают очень мощной энергетикой. Они могут как притягивать богатство, так и наоборот нищету. Оказывается, у каждого человека есть своя счастливая купюра, вот только найти ее очень сложно. Нужно тщательно присматриваться ко всей наличности, которая попадает вам в руки. И если вы найдете банкноту, соответствующую параметрам, которые мы назовем ниже, вы настоящий счастливец.
Как выглядит счастливая купюра?
В таких вещах очень большое значение имеют цифры и буквы. Это своеобразные коды, которые могут даже запрограммировать нашу жизнь. Внимательно присматривайтесь к номерам на купюрах и буквам.
Банкнота может стать вашим талисманом, если:
- Цифры ее номера напоминают год вашего рождения, год рождения кого-то из ваших близких, день вашей свадьбы или другой важной для вас даты.
- Если буквы на купюре напоминают вам ваши инициалы, или опять же инициалы дорогого для вас человека.
- Также очень счастливыми считаются и просто купюры, имеющие в номере много семерок, или цифр, которые вы считаете для себя счастливыми.
Такая банкнота может стать вашим подлинным денежным магнитом и притягивать к вам материальное благополучие.
Что делать с такой купюрой?
Ни в коем случае нельзя тратить ее на покупки. Разменивать или отдавать взаймы. Также не рекомендуется хранить ее среди других денег. Аккуратно сложите ее, так чтобы был хорошо виден номерной знак и поместите в кошелек. Прекрасно, если в кошельке будет прозрачное отделение, через которое этот знак также будет просматриваться.
Также эксперты говорят, что для того, чтобы привлекать деньги, нужно соблюдать некоторые правила. Никогда не носите в кошельке чеки, бумажки и другие вещи, которые не являются деньгами. Всегда тщательно их вычищайте. Старайтесь поскорее избавиться от слишком старых и порванных купюр. Не расставайтесь с деньгами слишком болезненно. Чем легче вы их отдаете, тем легче и быстрее они к вам потом возвращаются.
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