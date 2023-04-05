Украинцам будут раздавать специальные ваучеры: на что их можно обменять

Для украинцев есть отличная новость. Появился новый вид помощи, предусматривающий вручение людям ваучеров, которыми они могут покрыть обучение в университете. Об этом сообщили в Минреинтеграции, однако речь идет только о внутренне перемещенных лицах. Помощь ориентирована исключительно на них. Люди имеют возможность поступить на обучение бесплатно, а на выбор у них более 70 профессий и специальностей. Получать можно образование бакалавра, магистра, а также повышать собственную квалификацию. Ваучеры могут получить также внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста, а также лица, освобожденные из российского плена. Обучение государство будет возмещать полностью или частично, каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ваучеры можно получить в центрах занятости

ВПЛ могут обратиться за ваучерами в центры занятости в населенных пунктах, где они сейчас зарегистрированы. Чтобы получить ваучер, нужно удовлетворять следующим требованиям:

Не быть зарегистрированным в центре занятости как безработное лицо. Не получать подобный ваучер раньше. В последние три года не проходить переподготовку за счет благотворительных фондов. Обладать профессиональным или высшим образованием.

Перечень специальностей очень велик. Каждый точно сможет выбрать что-то не только перспективное, но и по душе. В списке есть такие специальности, как фармацевт, медицинская сфера, кибербезопасность, социальная работа, социальное обеспечение, психология, компьютерная инженерия, гостинично-ресторанное дело, архитектура и строительство и многое другое.

Что касается перечня заведений, которые могут принимать студентов с ваучерами, то ознакомиться с ними можно здесь.

ДЛЯ ВПО проводят множество тренингов

Чтобы внутренне перемещенным лицам было легче адаптироваться в новых городах, им часто предлагают бесплатные курсы и тренинги. Сейчас о таковых известно в Ровенской области. Всю актуальную информацию следует узнавать в центрах социальной защиты населения или в местных органах власти по месту жительства.