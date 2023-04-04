В Україні з’явився додаток де можна отримати термінову консультацію лікаря

Останніми днями біля аптек спостерігався справжній ажіотаж. Люди скуповували ліки, адже була інформація, що з 1 квітня 80% медикаментів продаватимуться виключно по електронному рецепту. Потім було доповнення, що на час воєнного стану паперовий рецепт теж залишатиметься актуальним. На фоні паніки, яка утворилася серед людей у медичній системі Helsi було запущено сервіс для онлайн-консультацій з лікарями. Ви можете під’єднатися до чату з вузькопрофільним спеціалістом з будь-якої точки України чи навіть світу. Медик проконсультує вас з вашого питання і навіть може виписати електронний рецепт.

Детальніше про сервіс

Для того, щоб почати ним користуватися потрібно завантажити додаток Helsi та авторизуватися. Далі вибираєте Сервіси й “Термінова консультація”. Створюєте заявку з запитом, де коротко описуєте кому та з яких причин потрібна допомога. Сервіс шукає необхідного спеціаліста та підключає його до вашого чату.

Середня тривалість консультації становить 15 хвилин і коштує 200 гривень. Якщо система не знайшла медика, то через дві години ваша заявка скасовується, а кошти повертаються на рахунок. Однак подібне трапляється дуже рідко, переважно, якщо людина шукає медика вночі.

Якщо розмова з лікарем була перервана через технічний збій, чи вимкнення електроенергії, то він пізніше вийде знову з вами на зв’язок.

Додаткові нюанси

Ще кілька фактів про сервіс:

Спілкування з лікарем можливе у різних варіаціях: відеодзвінок, аудіо або листування. Консультація можлива як з терапевтом, так і з вузькопрофільним фахівцем. Такий лікар має право виписати електронний рецепт, який зберігатиметься у вашому онлайн-кабінеті.

Жодного направлення від сімейного лікаря, чи декларації не потрібно.