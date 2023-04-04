Українці зможуть перетинати кордон за допомогою мобільного додатку

Тепер українські водії вантажівок, які перетинають кордон, можуть користуватися зручним додатком eCherha прямо в своєму смартфоні.

Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Однак така можливість поки доступна не всім. Користуватися додатком можуть водії, які користуються міжнародним пунктом пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, що на кордоні України та Польщі.

Додаток eCherha можна завантажити на свій смартфон в Google Play для власників телефонів з операційною системою Android або в App Store, якщо ви власника смартфона на базі ОС iOS.

В застосунку водії вантажівок зможуть оперативно отримувати push-повідомлення про:

свій статус с черзі;

темпи просування черги;

приблизний час заїзду до пункту пропуску.

Щоб почати користуватися додатком, достатньо використати той самий логін та пароль, якими водій користується для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також можуть продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення розробникам та дізнатися новини про проєкт та нові функції, які поступово додаватимуть до додатка.

Застосунок буде зручним не лише українцям, але й польським водіям, що перетинають пункт пропуску за допомогою електронної черги. Також на сайті вже є інструкція в відеоформаті про те, як стати в чергу.

Наразі додаток доступний трьома мовами – українською, польською та англійською.

Таким чином зараз користуватися додатком єЧерга можуть міжнародні перевізники вантажів, які перетинають пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Прим чому заїзд до сервісних зон не є обов’язковим. Водій має право самостійно обрати де та як чекати перетину кордону.

Загалом, офіційна версія “Є Черга” з’явилася ще в грудні 2022 року. За час свого існування більш як 55 тисяч вантажівок записалися в електронну чергу та проїхали через зазначений пункт пропуску.

Тисячі водіїв з України та Польщі оцінили переваги додатка. Це зручне рішення для всіх водіїв, адже тепер планувати маршрут значно простіше, а вся інформація доступна в телефоні.