В Украине появилось приложение, где можно получить срочную консультацию врача

В последние дни у аптек наблюдался настоящий ажиотаж. Люди скупали лекарства, ведь была информация, что с 1 апреля 80% медикаментов будут продаваться исключительно по электронному рецепту. Затем последовало дополнение, что на время военного положения бумажный рецепт тоже будет оставаться актуальным. На фоне образовавшейся паники, среди людей в медицинской системе Helsi был запущен сервис для онлайн-консультаций с врачами. Вы можете подключиться к чату с узкопрофильным специалистом из любой точки Украины или даже мира. Медик проконсультирует вас по вашему вопросу и может даже выписать электронный рецепт.

Подробнее о сервисе

Для того чтобы начать им пользоваться, нужно загрузить приложение Helsi и авторизоваться. Далее выбираете Сервисы и Срочная консультация. Создаете заявку с запросом, где кратко описываете кому и по каким причинам нужна помощь. Сервис ищет необходимого специалиста и подключает его к чату.

Средняя продолжительность консультации составляет 15 минут и стоит 200 гривен. Если система не нашла медика, то через два часа ваша заявка аннулируется, а средства возвращаются на счет. Однако подобное случается очень редко, в основном, если человек ищет медика ночью.



Если разговор с врачом был прерван из-за технического сбоя или отключения электроэнергии, то он позже выйдет снова с вами на связь.

Дополнительные нюансы

Еще несколько фактов о сервисе:

Общение с врачом возможно в различных вариациях: видеозвонок, аудио или переписка. Консультация возможна как с терапевтом, так и с узкопрофильным специалистом. Такой врач имеет право выписать электронный рецепт, который потом будет хранится в вашем онлайн-кабинете.

Никакого направления от семейного врача или декларации не требуется.