В Украине появилось приложение, где можно получить срочную консультацию врача

В последние дни у аптек наблюдался настоящий ажиотаж. Люди скупали лекарства, ведь была информация, что с 1 апреля 80% медикаментов будут продаваться исключительно по электронному рецепту. Затем последовало дополнение, что на время военного положения бумажный рецепт тоже будет оставаться актуальным. На фоне образовавшейся паники, среди людей в медицинской системе Helsi был запущен сервис для онлайн-консультаций с врачами. Вы можете подключиться к чату с узкопрофильным специалистом из любой точки Украины или даже мира. Медик проконсультирует вас по вашему вопросу и может даже выписать электронный рецепт.
Подробнее о сервисе
Для того чтобы начать им пользоваться, нужно загрузить приложение Helsi и авторизоваться. Далее выбираете Сервисы и Срочная консультация. Создаете заявку с запросом, где кратко описываете кому и по каким причинам нужна помощь. Сервис ищет необходимого специалиста и подключает его к чату.
Средняя продолжительность консультации составляет 15 минут и стоит 200 гривен. Если система не нашла медика, то через два часа ваша заявка аннулируется, а средства возвращаются на счет. Однако подобное случается очень редко, в основном, если человек ищет медика ночью.
Если разговор с врачом был прерван из-за технического сбоя или отключения электроэнергии, то он позже выйдет снова с вами на связь.
Дополнительные нюансы
Еще несколько фактов о сервисе:
- Общение с врачом возможно в различных вариациях: видеозвонок, аудио или переписка.
- Консультация возможна как с терапевтом, так и с узкопрофильным специалистом.
- Такой врач имеет право выписать электронный рецепт, который потом будет хранится в вашем онлайн-кабинете.
Никакого направления от семейного врача или декларации не требуется.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter